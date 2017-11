Dank Schröder – Hawks stechen New York aus

NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz

Mit einer fabelhaften Offensiv-Leistung führt Dennis Schröder seine Atlanta Hawks (4-15) zum 116:104-Sieg (BOXSCORE) gegen die New York Knicks (10-8). Selbst ein 17-Punkte-Rückstand hält die Hawks nicht auf. Den aggressiven Drives des Deutschen haben Kristaps Porzingis und Co. nichts entgegenzusetzen.

Auch ohne den mit Rückenproblemen aussetzenden Enes Kanter zauberten die Knicks von Beginn an ein Offensiv-Feuerwerk aufs Parkett. In den ersten 12 Minuten versenkten die Gäste 76,2 Prozent ihrer Feldwurfversuche, die Defense der Hawks war quasi nicht vorhanden. Eine schnelle 17-Punkte-Führung für New York war die Folge.

Erst im zweiten Abschnitt lief es für Atlanta besser. Danke eigener starker Offensiv-Aktionen verkürzten Dennis Schröder und Co. den Rückstand auf 8 Zähler zur Halbzeit (59:67) - und machten nach dem Pausentee genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Nach wenigen Minuten im dritten Viertel war die Partie ausgeglichen, am Ende des Durchgangs hatte Atlanta sogar eine knappe Führung vorzuweisen (89:86).

In den Anfangsminuten des Schlussabschnitts bauten die starken Reservisten der Hawks diesen Vorsprung sogar bis auf 9 Zähler aus. Wenige Minuten vor der Schlusssirene hatten die Hawks das Spiel schließlich unter Kontrolle. Die Knicks trafen ihre Würfe nicht mehr, während Atlanta auf der anderen Seite dank drei Dreier von Marco Belinelli (15 Punkte, 5 Assists) und Taurean Prince (13 Punkte, 8 Rebounds) den Vorsprung auf 15 Zähler ausbaute. Damit war das Spiel entschieden.

Bester Mann auf Seiten der Hawks war allerdings Schröder. Der Deutsche überragte mit ganz starker Offense und führte sein Team mit 26 Punkten (11/18 FG) und 8 Assists zum Comeback-Sieg. Auch Dewayne Dedmon (16 Punkte, 6 Rebounds) und Rookie John Collins (13 Punkte, 5 Rebounds) zeigten gute Leistungen. Insgesamt kamen sieben Akteure der Gastgeber auf eine zweistellige Punkteausbeute.

Damit konnte New York nicht mithalten. Zwar überzeugten sowohl Kristaps Porzingis (28 Punkte) als auch Courtney Lee (26 Punkte, 11/14 FG, Season-High), in der zweiten Halbzeit hatten aber auch sie nicht mehr allzu viel zu melden. Tim Hardaway Jr. kam bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte auf 22 Zähler und 5 Assists. Die Auswärtsschwäche der Knicks geht damit weiter (1-5 on the road), während die Hawks nach zuvor drei Niederlagen in Folge den ersten Sieg feierten.

Atlanta Hawks vs. New York Knicks: Die wichtigsten Statistiken

76,2 Prozent Wurfquote - das ist eine echte Hausnummer! Offensiv waren die Knicks im ersten Viertel so gut wie nicht zu stoppen, sowohl aus der Distanz als auch in der Zone waren die Gäste in Person von Porzingis (10 im ersten Abschnitt) und Lee (13) extrem gefährlich. So erarbeitete sich New York einen zwischenzeitlichen 17-Punkte-Vorsprung.

Allein die zahlreichen Turnover der Knicks verhinderten, dass zu diesem Zeitpunkt ein noch deutlicheres Ergebnis für die Gäste heraussprang. In den ersten 12 Minuten leisteten sich die Knickerbockers 6 Ballverluste, zur Halbzeit waren es bereits 11. Diese teils leichten Fehler zogen sich durch die komplette Partie. Am Ende hatten die Knicks 20 Turnover im Boxscore stehen (Atlanta nur 10).

In Sachen Offensive war die Leistung der Hawks durchaus ansehnlich. In der ersten Hälfte trafen die Hausherren selbst starke 51 Prozent aus dem Feld - nur aus der Distanz dauerte es etwas, bis Atlanta in den Rhythmus fand. Dank der starken zweiten Hälfte versenkten die Hawks aber insgesamt 41,9 Prozent der Versuche von Downtown (13/31 Dreier).

Ein weiterer Faktor, der das Comeback möglich machte, war neben den Ballverlusten der Knicks und der starken Offense der Hawks deren gute Arbeit unter den Brettern. Gerade unter dem Korb der Knicks wüteten die Big Men der Gastgeber fast nach Belieben. Insgesamt 13 Offensiv-Rebounds ermöglichten Atlanta immer wieder zweite Möglichkeiten. Die nutzten sie für 24 Second-Chance-Points (NYK: 5).

Hawks vs. Knicks: Hier geht's zum BOXSCORE!

Der Star des Spiels

Dennis Schröder. Mit seinen unwiderstehlichen Drives setzte der Deutsche dem Spiel seinen Stempel auf. Immer wieder fand er den Weg in die Zone, wo er sich einerseits selbst sehr effektiv präsentierte (11/18 FG) oder aber mit gutem Auge die offenen Mitspieler bediente. Die starke Offensiv-Leistung Schröders war mit ausschlaggebend für das Comeback der Hawks.

Der Flop des Spiels

Doug McDermott. Der 25-Jährige schaffte es nicht, sich in die insgesamt gute Offensiv-Leistung seiner Teamkollegen einzureihen. McDermott versenkte nur 2 seiner 10 Würfe aus dem Feld und kam so nur auf 5 Punkte und 4 Rebounds bei 2 Turnover. Auch die restlichen Bank-Spieler der Knicks blieben eher blass. Das Duell der Reservisten ging mit 37:16 deutlich an Atlanta.

Coaching Move des Spiels

Auch wenn die Wurfquote der Knicks bis zum Schluss hoch blieb, defensiv machte Atlanta in der zweiten Halbzeit einen deutlich besseren Job. Dennoch war es die starke Offense, die das Comeback ermöglichte. Gerade Schröder überzeigte mit zahlreichen aggressiven Drives in die Zone, dort schloss der ballführende Spieler entweder selbst ab oder legte auf einen der Big Man ab, nachdem er die Aufmerksamkeit eines zweiten Verteidigers auf sich gezogen hatte. Darauf fanden die Knicks keine Antwort.