Medien: Bledsoe vor Trade zu den Bucks

Eric Bledsoe soll laut Berichten von ESPN kurz vor einem Trade von den Phoenix Suns zu den Milwaukee Bucks stehen. Im Gegenzug erhalten die Suns wohl Greg Monroe, einen geschützten Erstrunden- sowie einen Zweitrundenpick. "Rookie of the Year" Malcolm Brogdon, an dem Phoenix starkes Interesse nachgesagt wurde, bleibt dagegen in Milwaukee.

Wie ESPNsAdrian Wojnarowski und Zach Lowe zudem berichten, sollen die involvierten Draftpicks mit einem komplizierten Schutz versehen werden. So erhalten die Phoenix Suns den Erstrundenpick der Bucks 2018 nur, wenn er zwischen den Positionen elf und 16 landet. Im folgenden Jahr müsste der Pick zwischen Platz vier und 16, im Jahr 2020 zwischen acht und 30 landen. Sollte dies nicht eintreten, wäre er im Sommer 2021 ungeschützt.

Der zusätzliche 2018er Zweitrundenpick, den Phoenix aus Milwaukee erhalten könnte, ist bis Draftposition 47 geschützt. Sollte er nach dieser Saison nicht nach Arizona gehen, bleibt der Pick in Wisconsin. Dennoch mangelt es den Suns in Zukunft nicht an Draft-Assets: Zwischen 2018 und 2021 verfügt die Franchise nun über insgesamt sieben Erstrundenpicks.

Die Bucks verschaffen sich durch den Trade etwas finanzielle Entlastung und liegen nun 4,4 Millionen Dollar unter der Luxussteuergrenze. Außerdem erhalten sie eine Trade Exception in Höhe von knapp 3,4 Millionen Dollar.

Der unzufriedene Bledsoe, der bereits gegen Ende der letzten Saison für einige Wochen aus dem Kader genommen worden war, kam in dieser Spielzeit nur dreimal für die Suns zum Einsatz. 2016/17 spielte er mit 21,1 Punkten, 6,3 Assists und 4,8 Rebounds pro Spiel jedoch eine starke Saison.