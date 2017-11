Zwangspause für Embiid

NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Pacers @ Heat

Obwohl Joel Embiid derzeit nicht an einer Verletzung laboriert, werden die Philadelphia 76ers ihn in der Nacht auf Mittwoch gegen Utah (um 3 Uhr im LEAGUE PASS) nicht einsetzen. Das gab die Franchise am Montag bekannt.

Mit der Begründung "Load Management" wird Embiid gegen die Jazz fehlen, obwohl zwischen dem letzten Spiel gegen die Pacers und der Partie gegen Utah vier freie Tage liegen. Embiid konnte bisher an acht von neun Spielen teilnehmen und legte dabei in 27,6 Minuten Einsatzzeit starke 20,5 Punkte und 10,1 Rebounds auf.

Die Sixers bleiben angesichts seiner üppigen Krankenakte aber dabei, Embiid nicht in jeder Partie einzusetzen. "Ich halte mich an die Instruktionen von unserem medizinischen Team. Es gibt eine komplett durchdachte Strategie, weshalb dieser Plan empfohlen wurde", sagte Coach Brett Brown am Montag.

Die Sixers gehören mit einer 5-4-Bilanz bisher zu den positiven Überraschungen der jungen Saison, was neben Rookie Ben Simmons vor allem an Embiid liegt. Mit der Partie gegen die Jazz beginnt für Philly ein neuntägiger Auswärtstrip. Beim nächsten Spiel wird der Kameruner dann aber wieder in der Starting Five erwartet.