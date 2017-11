Wizards: Gortat fordert Demut

NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Pacers @ Heat

Die Washington Wizards sind zuletzt immer wieder durch vollmundige Aussagen aufgefallen. Unter anderem hatte Bradley Beal betont, man sei das beste Team der Eastern Conference. Darüber hat sich Center Marcin Gortat nun beschwert.

Am Sonntag gewannen die Hauptstädter mit 107:96 bei den Raptors und stehen damit bei einer 5-4-Bilanz. Gortat sagte im Anschluss zur Washington Post: "Nur weil wir das Spiel heute gewonnen haben, heißt das nicht, dass jetzt wieder alles gut ist. Es gibt einiges, woran wir arbeiten müssen. Und zwar müssen wir zuallererst ein demütigeres Team werden und einfach härter arbeiten."

Gortat gilt zwar selber als relativ "lauter" Spieler, in diesem Fall appellierte er jedoch an sein Team, weniger zu reden und mehr zu leisten. Seine Teammates stimmten ihm da zu: "Er hat in dieser Sache nicht Unrecht", sagte etwa Kelly Oubre. "Wir müssen demütiger sein. Wir müssen aufhören, mit den Medien zu sprechen, und stattdessen die Taten sprechen lassen."

Auch Beal selbst gestand ein, dass Gortat mit seinem Appell richtiglag: "Ich glaube, wir haben uns vielleicht ein bisschen überschätzt. Wir müssen realisieren, dass wir noch nicht da sind, wo wir als Team sein wollen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dieser beginnt mit Demut."