Geburtstagskind Towns versenkt Spurs

San Antonio konnte durch die schwache Leistung ihrer primären Ballhandler eine der großen Schwächen der Wolves nicht ausnutzen. Minnesota gehört zu den schlechtesten Ringbeschützern der NBA, die Spurs nahmen aber nur 24 Prozent ihrer Würfe am Korb - viel zu wenig! In ständigen Post-Up-Situation ohne viel Bewegung gegen Aldridge und Gasol befanden sich Gibson, Towns und Co. größtenteils in ihrer defensiven Komfortzone.