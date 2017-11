No. 12! Celtics siegen im Krimi gegen Toronto

Die Celtics sind dieses Jahr unter den Brettern eine Macht. So auch an diesem Abend. Baynes machte ordentlich Alarm in der Zone und bescherte Boston so zahlreiche zweite Chancen. Das war wichtig, denn aus dem Feld ging zunächst wenig. Zur Pause hatten die Celtics nur 33 Prozent der Würfe verwandelt. So war das Team von Brad Stevens noch gut bedient, dass der Rückstand nach 24 Minuten nur 5 Punkte betrug. Boston gewann den Kampf um die Rebounds mehr als deutlich mit 46:36.