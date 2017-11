LeBron über Smith Jr.: "Er sollte ein Knick sein"

NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Pacers @ Heat NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors

LeBron James lobte Rookie Dennis Smith Jr.nach dem knappen 111:104-Erfolg seiner Cleveland Cavaliers über die Dallas Mavericks in den höchsten Tönen. Dem King zufolge hätten die New York Knicks eine Chance verpasst.

"Er sollte ein Knick sein", erklärte James im Anschluss an das Spiel. "Die Knicks haben sich gegen einen richtig Guten entschieden und Dallas hat einen Rohdiamanten bekommen." New York hatte im NBA Draft an achter Stelle Frank Ntikilina ausgewählt, einen Pick später sicherten sich die Mavs die Rechte an Smith Jr.

"Ich weiß, dass das für viele Schlagzeilen sorgen wird, aber er sollte ein Knick sein", wiederholte der Cavs-Star seine Aussagen. "Ich weiß, dass Dallas definitiv froh ist, dass er nicht dorthin ging." Smith, den James seit der High School als Mentor begleitete, kommt in der laufenden Saison auf 14,2 Punkte, 3,6 Rebounds und 4,9 Assists pro Spiel. Im direkten Duell mit Cleveland legte er 21 Punkte (8/16 FG), 5 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals und 2 Blocks auf.

Die Antwort der Knicks ließ nicht lange auf sich warten. Enes Kanter twitterte als Antwort: "Nein!! Wir lieben, was wir haben... Danke!!!" New York und Cleveland treffen in der Nacht auf Dienstag im Madison Square Garden direkt aufeinander.