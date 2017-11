Lieber ein Ende mit Schrecken ...

NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics NBA Grizzlies @ Bucks NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NBA Pacers @ Heat NBA Wizards @ Bucks

Die Milwaukee Bucks haben sich per Trade die Dienste von Eric Bledsoe gesichert. Was bedeutet der Deal für die Bucks und den Greek Freak? Wie schneiden die Phoenix Suns ab - und was passiert nun mit Greg Monroe? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Nach seinem fast schon legendären "I don't wanna be here"-Tweet und der anschließenden Degradierung fand die Posse um Eric Bledsoe am Dienstag endlich ihr Ende: Die Suns tradeten den Point Guard zu den Milwaukee Bucks und schlossen damit ein schon lange ziemlich unglückliches Kapitel.

Als Gegenwert für Bledsoe wandern Big Man Greg Monroe sowie geschützte Erst- und Zweitrundenpicks nach Phoenix. Wie gut diese Picks tatsächlich sein werden, hängt stark mit der Performance der Bucks in den nächsten Jahren zusammen.

Den Erstrundenpick der Bucks 2018 erhalten die Suns nur, wenn er zwischen den Positionen 11 und 16 landet. Im folgenden Jahr müsste der Pick zwischen Platz 4 und 16, im Jahr 2020 zwischen 8 und 30 landen. Sollte keines dieser Szenarien eintreten, wäre der Pick im Sommer 2021 komplett ungeschützt.

Der darüber hinaus involvierte 2018er Zweitrundenpick der Bucks ist derweil bis Draftposition 47 geschützt. Sollte er nicht in diesem Sommer nach Arizona gehen, bleibt er allerdings in Milwaukee.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Was bedeutet der Deal für Eric Bledsoe?

Seite 3: Was bedeutet der Deal für die Bucks?

Seite 4: Was bedeutet der Deal für die Suns?

Seite 5: Was geschieht nun mit Greg Monroe?