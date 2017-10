Schröders Hawks ohne Chance gegen Giannis

NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards NBA Grizzlies @ Clippers NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs NBA Grizzlies @ Rockets NBA Raptors @ Celtics

Die Atlanta Hawks haben trotz einer ansprechenden Leistung von Dennis Schröder gegen die Milwaukee Bucks verloren. Giannis Antetokounmpo war eine Nummer zu groß.



Atlanta Hawks (1-6) - Milwaukee Bucks (4-2) 106:117 (BOXSCORE)

Normalerweise ist es bei solch früh angesetzten Spielen ja zu sehen, dass Teams etwas lethargisch und rostig agieren. Das wusste auch Giannis Antetokounmpo, wollte dem aber entgegenwirken: "Ich wollte mit gutem Beispiel vorangehen, damit das nicht passiert. Denn wir waren in der Vergangenheit gewissermaßen bekannt für so etwas", sprach der Grieche.

Das gute Beispiel las sich dann so: 33 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assist. Er war von den Hawks nicht wirklich in den Griff zu bekommen, besonders sein Drive war mal wieder unwiderstehlich. So nahm das Spiel den erwarteten Lauf: Die Bucks gingen früh in Führung, die Hawks kein einziges Mal. Man musste ihnen allerdings gutheißen, dass sie nie ihre Moral verloren und bis zum Ende soliden Basketball zeigten. Sie waren dem Gegner einfach unterlegen.

Daran konnte auch die solide Leistung von Dennis Schröder nichts ändern, der 35 Minuten auf dem Feld stand und 21 Punkte bei 8 Assist auflegte (3 TO). Taurean Prince legte 17 Zähler auf, bester Mann bei den Bucks (hinter Giannis natürlich) war Khris Middleton mit 27 Punkten. Rashad Vaughn machte mit 4 Dreiern auf sich aufmerksam.

Die Spiele der Nacht:

Brooklyn Nets (-) - Denver Nuggets (-) -:- (BOXSCORE)

Charlotte Hornets (-) - Orlando Magic (-) -:- (BOXSCORE)

Sacramento Kings (-) - Washington Wizards (-) -:- (BOXSCORE)

Cleveland Cavaliers (-) - New York Knicks (-) -:- (BOXSCORE)

Golden State Warriors (-) - Detroit Pistons (-) -:- (BOXSCORE)