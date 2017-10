Fultz fällt auf unbestimmte Zeit aus

NBA Live Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards NBA Grizzlies @ Clippers NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NBA Bucks @ Spurs

Die Philadelphia 76ers müssen länger als ursprünglich angenommen auf Point Guard Markelle Fultz verzichten. Der No.1-Pick des vergangenen Drafts klagt schon seit Längerem über Schmerzen in der rechten Schulter, die ihn vorerst auf unbestimmte Zeit außer Gefecht setzen.

"Es gab nie einen abgesprochenen Plan, seinen Wurf umzustellen", sagte Sixers-General-Manager Bryan Colangelo verganenen Mittwoch. Fultz war zuvor mit einer alternativen Wurfbewegung aufgefallen, die ihm allerdings eine schwache Wurfquote von 33 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von der Freiwurflinie einbrachte.

Der 19-Jährige habe sich laut Sixers-Informationen in seiner Schulter keinen chronischen Schaden zugezogen, leide aber unter permanenten Schmerzen und einer einseitig austrainierten Muskulatur. Sein Agent teilte mit, dass Fultz am 5. Oktober eine Cortison-Spritze in sein lediertes Gelenk verabreicht bekommen hatte.

Fultz kam bislang in vier Spielen zum Einsatz, in denen er im Schnitt für 19 Minuten am Parkett stand.