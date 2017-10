"Die Superstars haben viel Macht"

NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards

Paul Zipser geht in seine zweite Saison bei den Chicago Bulls. SPOX sprach mit dem deutschen Nationalspieler über eine mögliche Rolle als Dauer-Starter, eine neue Team-Atmosphäre ohne Wade, Butler und Rondo und über seine Ziele für eine Spielzeit, die im Zeichen des Rebuilds steht.

SPOX: Zuvor standen Sie in allen fünf Preseason-Spielen und auch in den ersten beiden Spielen in der Starting Five. Hat Coach Fred Hoiberg diese Rolle für Sie auch für die komplette Regular Season vorgesehen?

Zipser: Wir fangen auf jeden Fall so an, ja. Was dann im Laufe der langen Saison passiert, steht natürlich noch nicht fest - man muss ja immer auf Entwicklungen reagieren und schauen, welche Spieler gut zusammenspielen und welche nicht. Da es in der Preseason mit dieser Starting Five aber gut geklappt hat, gibt es keinen Grund, irgendwas daran zu ändern.

SPOX: Ein mögliches Comeback von Zach LaVine spielt erstmal keine Rolle bei den Lineup-Planungen?

Zipser: Bei uns hat jeder die gleichen Chancen, das gilt auch für Zach. Es ist ja nicht so, dass wir hier noch die großen Stars oder gar Superstars haben, die feste Ansprüche auf einen Platz haben. Wir sind in einer Situation, in der es wirklich nur darum geht, welche Spieler funktionieren. Und diese Spieler formen dann die Starting Five oder die Second Unit. Niemand hat eine Sonderstellung, niemand trifft eigene Absprachen mit den Coaches. Nochmal zu Zach: Wenn er zurückkommt, wird sich natürlich etwas verändern, weil er unser Spiel mit neuen Elementen versieht. Aber ob er das als Starter oder sechster Mann tut, spielt weder für mich noch für ihn oder irgendjemanden sonst eine Rolle.

SPOX: Sie haben den Superstar-"Schwund" schon angesprochen: Mit Dwyane Wade, Rajon Rondo und Jimmy Butler sind drei Alphatiere von Bord gegangen. Wie fühlt sich die Team-Hierarchie nun an? Gibt es große Unterschiede?

Zipser: Auf jeden Fall. Es fühlt sich komplett anders an, wenn du nicht solche drei Spieler auf dem Feld hast. Unser Team setzt sich nun komplett neu zusammen und findet neu zueinander. Jeder hier füllt seine Rolle aus und trainiert hart. Und wenn jemand etwas zu sagen hat, dann sagt er es - da spielt der Status eines Spielers keine Rolle mehr. So sollte es meiner Meinung auch sein, weil dies Attribute sind, die ein gutes Team auszeichnen.

SPOX: Hat der Coach durch die angesprochenen Abgänge noch an Autorität hinzugewonnen?

Zipser: Ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass die NBA eine Liga ist, in der die Spieler sehr viel zu sagen und viel Macht haben. Wenn man also Superstars in einem Team hat, dann sind diese in viele Entscheidungen involviert und beeinflussen sie auch. Nun haben wir aber, wie gesagt, ein Team ohne Spieler von großem Status - weshalb das Wort der Coaches mehr Gewicht hat als vorher.

SPOX: Findet das Training dadurch in einer angenehmeren Atmosphäre statt?

Zipser: 'Angenehmer' ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall anders. Für mich persönlich ist es gut, beide Seiten zu kennen. Ich hatte letztes Jahr im Training viel Spaß mit Wade und Co., aber ohne sie ist es auch eine wertvolle Erfahrung.

SPOX: Wie bewerten Sie denn Ihre Rolle im neu formierten Team, trauen Sie sich zu, ein Anführer zu sein?

Zipser: Wenn so etwas geschieht, dann hängt das mit der Qualität zusammen, die ich als Spieler mitbringe. Wenn ich besser werde und auf dem Feld mehr Verantwortung übernehme, dann kommt mehr Verantwortung abseits davon von ganz alleine. Die Spieler, die jetzt ganz oben stehen, haben ja auch nicht von Tag eins an allen gesagt, was sie zu tun haben. Gleiches gilt für die Coaches. Man muss sich diesen Status erarbeiten. Und natürlich ist es auch für mich ein Ziel, ein Spieler zu werden, der viel über Basketball weiß und ein Team anführen kann.

Die Karriere von Paul Zipser in Bildern © imago 1/24 Mei, war der süß! Der kleine Paule tritt erstmals bei der U16-Euroapmeisterschaft in Montenegro in Erscheinung. Für das deutsche Team ist es jedoch kein Erfolg. Man scheidet in der Gruppenphase aus © imago 2/24 Mit 16 gibt Zipser dann auch schon sein Debüt in der ProA, der zweiten deutschen Spielklasse. Bei seinem Heimatklub USC Heidelberg bekommt der Youngster reichlich Spielzeit © getty 3/24 Mit 19 folgt dann der erste große Karrieresprung. Die Bayern rufen und verpflichten den U-Nationalspieler im Januar 2013 © getty 4/24 Mit den Münchnern wird Zipser 2014 deutscher Meister. Im folgenden Jahr sind jedoch die Bamberger eine Nummer zu groß für die Bayern © getty 5/24 Auch in der Euroleague darf sich Zipser beweisen. Mit den Bayern verpasst er nur knapp den Einzug ins Viertelfinale © getty 6/24 Klar, dass Paule auch bei der Nationalmannschaft ein Thema wird. An der Seite von Dirk Nowitzki läuft der Heidelberger bei der Heim-EM 2015 für den DBB auf © getty 7/24 Am Ende bleibt die Enttäuschung. In der Hammergruppe steht nach mehreren knappen Niederlagen das Aus in der Vorrunde © imago 8/24 Auch im Verein läuft es nicht immer rund. Unter Coach Svestislav Pesic schwankt die Spielzeit über die Jahre enorm © getty 9/24 Dennoch wird Zipser 2016 zum besten deutschen Nachwuchsspieler der BBL ausgezeichnet. Seine Stats? 7,1 Punkte und 3,6 Rebounds in durchschnittlich 18 Minuten Einsatzzeit © getty 10/24 Der nächste Schritt will gemacht werden. Beim Eurocamp in Treviso will sich Zipser für den anstehenden NBA-Draft empfehlen © getty 11/24 Es gelingt! Die Chicago Bulls benutzen ihren Zweitenrundenpick für den Deutschen. An 48. Stelle geht Zipser über den Tisch © getty 12/24 Doch aller Anfang ist schwer. Der Deutsche muss für das physische Spiel körperlich zulegen und verbringt viel Zeit im Kraftraum © getty 13/24 Auch auf dem Court muss der Forward zunächst Lehrgeld bezahlen. Hier blockt der Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, einen Wurf des deutschen Nationalspielers © getty 14/24 Das Trainingslaibchen muss Zipser die meiste Zeit anlassen. Es hagelt einige DNPs © getty 15/24 Der Gang zum Farmteam in die D-League ist die Folge. Zipser verbringt einige Spiele bei den Windy City Bulls © getty 16/24 Doch Zipser empfiehlt sich. Unter anderen gelingt ihm in seinem Debüt ein Double-Double © getty 17/24 Zur Belohnung geht es wieder nach oben. In der Garbage Time einiger Spiele kann sich der Deutsche für höhrere Aufgaben empfehlen © getty 18/24 Der Durchbruch: Im legendären Madison Square Garden zu New York gibt am 12. Januar #Zipsanity völlig überraschend sein Debüt in der Starting Five. © getty 19/24 Und Zipser erledigt seinen Job mehr als solide. Zwar verlieren die Bulls deutlich, doch der Rookie zeigt, dass er nun bereit für die große Bühne ist © getty 20/24 Am 22. März gelingen ihm beim Sieg gegen die Detroit Pistons 15 Punkte - Karriere-Bestwert © getty 21/24 Respekt gibt es dafür auch von den Mitspielern. Sogar Superstar Dwyane Wade äußert sich positiv über den Rollenspieler. © getty 22/24 Zipser wird zum festen Bestandteil der Bulls-Rotation und ist einer der wenigen Lichtblicke der Saison. Gegen Ende von Spielen steht er auf dem Parkett und checkt teilweise den besten Scorer des Gegners (wie in diesem Fall James Harden von den Rockets) © getty 23/24 Es bleibt festzuhalten, dass der Deutsche sich im schwierigen Umfeld der Bulls durchgesetzt hat. Nicht schlecht für einen Zweitrundenpick! © getty 24/24 Da braucht man auch nicht grimmig zu schauen. Läuft doch, Paule! Mach weiter so!

SPOX: Und welche Ziele haben Sie sich für die kommende Saison formuliert?

Zipser: Ich will in erster Linie gesund bleiben und eine solide Saison spielen, was mir ja letztes Jahr schon ganz gut gelungen ist. Ich muss - und will - jede Nacht fokussiert sein, auch, wenn es mal unkomfortabel ist und vielleicht die eine oder andere Körperstelle schmerzt.

SPOX: Sie befinden sich nun in einem Bulls-Team, das sich nach den Moves im Sommer im Neuaufbau befindet. Wurden Sie als Spieler, der letztlich Teil des Rebuilds ist, in die Pläne des Front Offices involviert?

Zipser: Nein, überhaupt nicht. Ich war ja im Sommer einfach nur ein Spieler, mit dem die Bulls auch in diversen Trades etwas hätten anfangen können. Dieser Situation war ich mir auch bewusst. Als Spieler kann man nie genau sagen, was als nächstes passiert und was für Pläne die Franchise mit einem hat. Klar, man denkt sich immer seinen Teil und interpretiert verschiedene Dinge - das kann auch mit der Presse zu tun haben, die ihren Teil dazu beiträgt. Aber letztendlich lässt sich im Front Office niemand in die Karten schauen.

