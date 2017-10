Zipser: "Mein Job ist derselbe"

MLB Cubs @ Nationals (Spiel 2) MLB Diamondbacks @ Dodgers (Spiel 2) NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Cardinals @ Eagles MLB Astros @ Red Sox (Spiel 3) NFL Panthers @ Lions (Delayed) MLB Indians @ Yankees (Spiel 3) NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears NHL Penguins @ Capitals NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Week 6 NFL Giants @ Broncos NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lighting @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks

In den ersten Preseason-Spielen der Chicago Bulls durfte Paul Zipser starten, dem Chicago Tribune zufolge sieht es so aus, dass er dies auch in der Regular Season vorerst tun wird. Zipser selbst zeigt sich davon aber unbeeindruckt.

"Ob ich nun starte oder von der Bank komme, mein Job ist derselbe", sagte Zipser. "Ich soll solide spielen und dem Team dabei helfen, Spiele zu gewinnen. Ich versuche, solide und konstant bei allem zu sein, das ich tue. Ich möchte dem Team etwas geben, worauf es sich verlassen kann."

Nach den Abgängen von unter anderem Jimmy Butler und Dwyane Wade sind auf den Flügelpositionen viele Minuten freigeworden, zumal der designierte Starting Shooting Guard Zach LaVine nach seinem Kreuzbandriss noch lange nicht fit ist. Dem Bericht zufolge hat Zipser derzeit die besten Karten, vorerst als Starting Small Forward in die Saison zu gehen.

Zipser hatte bereits in der letzten Saison die Erwartungen der Bulls übertroffen, als er sich nach und nach in die Rotation spielte und sogar 18mal startete. In den Playoffs kam er dann als Sixth Man auf 7,3 Punkte und 3,5 Rebounds im Schnitt. In der laufenden Preseason kam er bisher auf 8,7 Punkte und 4 Rebounds.

Dass die Bulls sich nach den Abgängen ihrer Stars darauf einstellen müssen, langsam neuaufzubauen und in der kommenden Saison wohl nicht allzu viele Spiele zu gewinnen, lässt den 23-Jährigen kalt: "Wir müssen gemeinsam durch die harten Zeiten gehen."