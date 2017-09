Marbury: "Werde NBA-Comeback geben"

MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Stephon Marburry steht laut eigenen Aussagen vor einem Comeback in die NBA. Es hat wohl auch schon entsprechende Meetings gegeben.

"Ja, es stimmt", erklärte Marbury auf seinem Instagram-Account. "Ich werde mein NBA-Comeback geben für die Leute, die mich hier noch einmal als Profi sehen wollen."

Zurzeit war Marbury aber weder an einem Trainings Camp beteiligt, noch liegt ein offizielles Vertragsangebot eines NBA-Teams vor. Jedoch soll er seit dem Treffen letzten Oktober mit NBA Commissioner Adam Silver einige Meetings in New York mit Funktionären der NBA sowie den New York Knicks gehabt haben.

Zurzeit steht Marbury noch bei den Beijing Ducks unter Vertrag. Die aktuelle Saison läuft noch bis März 2018 - darüber hinaus möchte der 40-Jährgie wohl nicht dort bleiben, auch, weil das Management andere Pläne hat. Deshalb möchte er seine Karriere anschließend als NBA-Spieler beenden.

Der 1996 an vierter Stelle gedraftete Point Guard, welcher fünf schwierige Jahre bei den New York Knicks verbrachte, bei denen er Komplikationen mit dem Trainer und Mitspielern hatte, bestritt 2009 sein letztes NBA Spiel für die Boston Celtics, die ihn aus New York geholt hatten.

Im Folgejahr wechselte Marbury in die CBA nach China und holte dort mit den Beijing Ducks zwei Meisterschaften, wobei er 2015 zum Finals MVP gekürt wurde.

Marbury legte in seiner aktiven NBA Karriere im Schnitt 19,3 Punkte und 7,6 Assists auf und erzielte seine Körbe für die Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, New Jersey Nets sowie in seiner Heimatstadt für die New York Knicks.