Durant: Kein Schuh-Streit mit Curry

Kevin Durant von den Golden State Warriors erzählte vor einiger Zeit in einem Podcast, dass der Ausrüster von Stephen Curry nicht angesagt sei. Dies sorgte für einige Spekulationen. KD berichtete nun aber, dass es eine Aussprache gegeben hätte und alles gut sei.

"Keiner möchte in Under Armours spielen. Tut mir leid. Die besten Jungs spielen alle in Nikes", erklärte Durant vor einigen Wochen im Bill Simmons Podcast. Bekanntlich ist aber Mitspieler Stephen Curry das Gesicht der von Durant verschmähten Marke.

Gegenüber Rachel Nichols von ESPN berichtete Durant nun, dass die zwei über die Aussage gesprochen haben. "Ich hatte keine bösen Absichten, als ich dies gesagt habe", so KD. "Steph und ich haben darüber geredet. Er hat mir seine Sicht der Dinge erklärt und ich habe das verstanden. Für uns ist das erledigt."

Durant machte stattdessen einmal mehr die Medien für die Diskussion verantwortlich. "Jeder versucht Wege zu finde, um uns auseinander zu bringen. Darum verwenden sie Sachen wie das jetzt." Auch Curry hat sich bereits geäußert und erklärt, dass die Wogen geglättet seien.