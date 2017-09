Medien: Reform von Lottery und DNP-Rest?

MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Notre Dame @ Boston College MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Das NBA Competition Committee hat der Liga Vorschläge präsentiert, um die Draft-Lottery zu reformieren und Richtlinien für das Ausruhen gesunder Spieler einzuführen, wie ESPN berichtet. Diese liegen nun dem Board of Governors für die finale Zustimmung vor.

NBA-Commissioner Adam Silver hatte vor einer Weile erklärt, gegen Tanking und das Ausruhen gesunder Spieler bei im landesweiten Fernsehen übertragenen Spielen vorgehen zu wollen. Diesem Wunsch wollte das Competition Committee, das aus mehreren GMs und Coaches besteht, mit diesen Vorschlägen nun gerecht werden.

So sollen beispielsweise die Wahrscheinlichkeiten in der Draft Lottery angepasst werden, um Teams nicht mehr so einen starken Anreiz zu geben, eine möglichst schlechte Bilanz hinzulegen (= Tanken). Bisher hatte das Team mit der schlechtesten Bilanz eine 25-prozentige Chance auf den No.1-Pick, durch die Reform wären es für die "Top 3" jeweils 14 Prozent.

Zudem wäre es von nun an möglich, mit der schlechtesten Bilanz lediglich den 5. Pick zu erhalten. Das neue System würde ab dem 2019er Draft gelten, heißt es in dem Bericht. Am 28. September wird abgestimmt, der Plan bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, um in Kraft zu treten.

Das Ausruhen von gesunden Spielern soll von nun an wenn überhaupt bei Heimspielen genehmigt werden, nicht aber bei im landesweiten Fernsehen gezeigten Spielen, heißt es weiter. Silver würde durch die Reform die Autorität erhalten, Teams mit Geldstrafen zu belegen, die gegen diese Regeln verstoßen.