Draymond über Melo: "Respektlosigkeit"

In den vergangenen Tagen wurde ESPN viel dafür kritisiert, dass Carmelo Anthony beim alljährlichen NBA-Ranking nur auf Platz 64 auftauchte. Nun hat sich auch Draymond Green dazu geäußert.

"Melo ist seit einer ganzen Weile ein großartiger Spieler in dieser Liga", erklärte Green gegenüber ESPN. "Ich denke, niemand würde behaupten, dass er noch genau auf dem Niveau von vor fünf Jahren ist, das passiert uns allen. Ab einem gewissen Punkt wirst du ein bisschen langsamer und bist nicht mehr genau das, was du vorher warst. Deswegen will ich hier nicht lügen, aber 64? Vor fünf Jahren war er vielleicht auf dem sechsten Platz. Er ist jetzt sicherlich nicht auf 64."

Green, der in dem Ranking selbst auf Platz 10 steht, kritisierte vor allem, dass Rookies wie Lonzo Ball vor Anthony stehen. "Das ist eine Respektlosigkeit. Du hast auf der einen Seite Leute, die Jahr für Jahr alles für dieses Spiel gegeben und sich bewiesen haben und auf der anderen Seite Leute, die hereinspazieren und direkt höher eingeschätzt werden? Das müssen sie erst beweisen", sagte Green.

"Ich kann dich nicht höher einstufen als jemanden, der Jahr für Jahr mit den Besten der Welt mitgehalten hat, wenn du noch nie gespielt hast. So funktioniert das für mich nicht. Das ist eine klare Respektlosigkeit", erklärte Green weiter. "Melo ist verdammt nochmal mit Sicherheit nicht der 64st-beste Spieler der Liga. Das weiß ich. Es gibt auf der Welt keine 63 Spieler, die besser sind als Carmelo Anthony."