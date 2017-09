Dirk: "Werden viel Spaß mit dem Jungen haben"

NFL RedZone -

Erstmals seit langer Zeit haben die Dallas Mavericks wieder in der Lottery gepickt. Dennis Smith Jr. deutete sein großes Potenzial bereits in der Summer League an. Auch Dirk Nowitzki zeigt sich begeistert vom Rookie der Mavs.

"Ich denke er wird uns sehr helfen", sagte Nowitzki in The Ben and Skin Show. "Er ist sehr explosiv und sehr flink mit dem Ball. Ich habe immer gesagt, dass heute gar nicht genug athletische Spieler auf dem Court haben kann."

Inzwischen konnte Nowitzki Smith auch ein wenig beobachten und zeigte sich beeindruckt. "Er wirft viel besser, als ich angenommen hatte. Sein Abschluss am Ring ist unglaublich. Ich denke, wir werden sehr viel Spaß mit diesem Jungen haben."

Allerdings wollte Nowitzki auch nicht zu große Erwartungen schüren, da Smith erst 19 Jahre alt ist. "Wir müssen geduldig sein und ihm Zeit geben, damit er weiter lernen kann." Gleichzeitig ist der Deutsche optimistisch, dass Smith Jr. die Hilfe auch annehmen wird. "Er möchte etwas beweisen und wir werden ihn alle unterstützen, dass er ein großartiges Jahr haben wird."

Auch als möglichen Franchisespieler sieht der Dirkster den Spielmacher. "Ich hoffe, dass er langfristig hier bleibt, vor allem wenn ich weg bin. Ich könnte mich dann zurücklehnen, Mavs-Spiele schauen und Dennis beim Spielen zuschauen. Das würde mir gefallen."