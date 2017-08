Cuban: "Yogi war 30, als er auf die Welt kam"

MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins

Obwohl Yogi Ferrell selbst erst 24 Jahre alt ist, gibt er bei den Dallas Mavericks ab der kommenden Saison den Mentor für Rookie Dennis Smith. Mavs-Besitzer Mark Cuban sprach nun mit nba.com über das Paradoxon.

"An dem Tag, an dem er auf die Welt kam, war Yogi bereits 30 Jahre alt", witzelte Cuban und sagte, dass Ferrell ein idealer Mentor für Smith sein könnte: "Er wird großartig für uns und für Dennis sein - er wird ihn antreiben. Er liebt es, Defense zu spielen und an seinem Spiel zu arbeiten. Das sind die Dinge, die man von einem Mentor haben will."

Ferrell, der letzte Saison noch selbst als "Point Guard der Zukunft" bezeichnet wurde, empfängt No.9-Pick Smith derweil mit offenen Armen: "Das ist noch eine weitere Waffe für uns", so Ferrell. "Er kann in die Zone kommen und kreieren, er ist ein Wahnsinnsathlet und kann verteidigen. Ich kann ein bisschen mehr abseits des Balles spielen und muss nicht alles kreieren. Für mich ist es gut, dass er da ist."

Auch Jamahl Mosley, der die Mavericks in der Summer League coachte, lobte Ferrell: "Er ist zu 100 Prozent professionell. Viele Leute hätten vielleicht einiges persönlich genommen, aber Yogi hilft Dennis dabei, besser zu werden. Er bringt ihm etwas bei und sagt: 'Wenn du das siehst, mach das.' Ich kann meinen Hut gar nicht genug ziehen."

In der Summer League starteten Smith und Ferrell zumeist zusammen; der Rookie kam auf 17,3 Punkte und 4,2 Assists, Ferrell steuerte 13,3 Punkte und 3,3 Assists bei. Seine Starter-Rolle wird er in der kommenden Saison wahrscheinlich verlieren, Ferrell will dennoch weiter eine wichtige Rolle einnehmen: "Dennis soll ein großer Teil von unserem Erfolg werden. Deswegen werden wir versuchen, ihm dabei so gut wie möglich zu helfen", so Ferrell.