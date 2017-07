Der kommende Rookie of the Year

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros

Die Dallas Mavericks durften in der Draft 2017 erstmals seit langer Zeit wieder unter den ersten Zehn ziehen. Mit Dennis Smith Jr. könnten die Mavs einen echten Steal gelandet haben. Der Point Guard hat herausragende Anlagen. In ihm könnte ein kommender Rookie of the Year stecken.

Ein 10-jähriger Junge, der trotz der sommerlichen Hitze Handschuhe trägt, prellt auf einem Platz voller Dreck und Gras einen Basketball, der in einer Plastiktüte steckt.

Ein 19-Jähriger Mann zwängt sich in Las Vegas zwischen dem 2,03 Meter großen Josh Jackson und seinem 2,08 Meter großen Nebenmann Marquese Chriss hindurch, um per Jumper die ersten zwei Punkte der Dallas Mavericks zu erzielen.

Beide hören auf den Namen Dennis Smith Junior.

Am 22. Juni wählten die Mavericks Dennis Smith Jr., den Freshman der North Carolina State University, mit dem neunten Pick des Drafts. Die Texaner wählten einen jungen Mann, der bereits eine Kreuzbandverletzung erlitten hatte und nur als viert- oder fünftbester Point Guard seines Jahrgangs gilt. Und Dallas hat richtig gewählt.

NBA Draft 2017: Die Picks der ersten Runde © getty 1/30 Pick 1: Markelle Fultz, PG (Washington) zu den Philadelphia 76ers © getty 2/30 Pick 2: Lonzo Ball, PG (UCLA) zu den Los Angeles Lakers © getty 3/30 Pick 3: Jayson Tatum, SF (Duke) zu den Boston Celtics © getty 4/30 Pick 4: Josh Jackson, SF (Kansas) zu den Phoenix Suns © getty 5/30 Pick 5: De'Aaron Fox, PG (Kentucky) zu den Sacramento Kings © getty 6/30 Pick 6: Jonathan Isaac, PF (Florida State) zu den Orlando Magic © getty 7/30 Pick 7: Lauri Markkanen, PF/C (Arizona) zu den Minnesota Timberwolves (im Butler-Trade nach Chicago) © getty 8/30 Pick 8: Frank Ntilikina, PG (Strasbourg IG, Frankreich) zu den New York Knicks © getty 9/30 Pick 9: Dennis Smith Jr., PG (North Carolina State) zu den Dallas Mavericks © getty 10/30 Pick 10: Zach Collins, C (Gonzaga) zu den Sacramento Kings (im Trade nach Portland) © getty 11/30 Pick 11: Malik Monk, SG (Kentucky) zu den Charlotte Hornets © getty 12/30 Pick 12: Luke Kennard, SG (Duke) zu den Detroit Pistons © getty 13/30 Pick 13: Donovan Mitchell, SG (Louisville) zu den Denver Nuggets (im Trade zu den Utah Jazz) © getty 14/30 Pick 14: Bam Adebayo, C (Kentucky) zu den Miami Heat © getty 15/30 Pick 15: Justin Jackson, SF (North Carolina) zu den Portland Trail Blazers (weitergereicht im Trade nach Sacramento) © getty 16/30 Pick 16: Justin Patton, C (Creighton) zu den Chicago Bulls (durch Butler-Trade nach Minnesota) © getty 17/30 Pick 17: D.J Wilson, PF (Michigan) zu den Milwaukee Bucks © getty 18/30 Pick 18: TJ Leaf, PF (UCLA) zu den Indiana Pacers © getty 19/30 Pick 19: John Collins, PF (Wake Forest) zu den Atlanta Hawks © getty 20/30 Pick 20: Harry Giles, PF (Duke) zu den Portland Trail Blazers (per Trade nach Sacramento) © getty 21/30 Pick 21: Terrance Ferguson, SG (Adelaide 36ers, Australien) zu den Oklahoma City Thunder © getty 22/30 Pick 22: Jarrett Allen, C (Texas) zu den Brooklyn Nets © getty 23/30 Pick 23: OG Anunoby, SG (Indiana) zu den Toronto Raptors © getty 24/30 Pick 24: Tyler Lydon, PF (Syracuse) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Denver Nuggets © getty 25/30 Pick 25: Anzejs Pasecniks, C (Gran Canaria, Spanien) zu den Orlando Magic (per Trade nach Philadelphia) © getty 26/30 Pick 26: Caleb Swanigan, PF (Purdue) zu den Portland Trail Blazers © getty 27/30 Pick 27: Kyle Kuzma, PF (Utah) zu den Los Angeles Lakers © getty 28/30 Pick 28: Tony Bradley, C (North Carolina) zu den Los Angeles Lakers (weitergereicht nach Utah) © getty 29/30 Pick 29: Derrick White, PG (Colorado) zu den San Antonio Spurs © getty 30/30 Pick 30: Josh Hart, SG (Villanova) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Los Angeles Lakers)

Der Junge vom Dirtcourt in North Carolina zauberte auf dem glänzenden Parkett der Summer League in Las Vegas beim Sieg gegen die Phoenix Suns eine grandiose Statline: 25 Punke, 8 Rebounds und je 4 Assists und Steals standen hinter seinem Namen im Boxscore. In nur 27 Minuten.

Auch ein weiteres Highlight gehörte ihm: Nach einem verpatzten Einwurf seiner Teamkollegen verfolgt Smith den gegnerischen Point Guard über das halbe Feld, hält ihn vor sich, bringt sich in Position, springt - und donnert den Korbleger-Versuch zurück in Richtung Kameraleute. Es ist nur ein einziger Block. Doch er sagt viel über ihn aus.

Dennis Smith Jr. - Eine Jugend mit strengen Regeln

Dennis Smith Junior hat nie gelernt aufzugeben. Weder auf, noch neben dem Court. Kein defensives Play, kein 50-50-Ball und kein Rebound, um den er nicht fighten würde. Genau dieser Kampfgeist, diese Energie und Aufopferungsbereitschaft sind der Grund, warum die Mavericks von ihrem Pick so angetan sind. Eingeimpft wurden ihm diese Werte bereits im Kindesalter.

DSJ wuchs gemeinsam mit seiner zwei Jahre älteren Schwester De'Aira bei seinem Vater Dennis Smith Senior in Tera Gardens, North Carolina auf. Seine Mutter hatte die Familie verlassen.

In der Wohnsiedlung lernte er, alles einem einzigen Ziel unterzuordnen. Schule, Bibelkurse, anschließend Training - Damit verbachte der Junior die meiste Zeit seiner Jugend. Spätestens sobald die Straßenlaternen angehen, kam er nach Hause.

Smith von Null auf Hundert

"Der Unterschied zu den anderen in seinem Alter war, dass er auf mich gehört hat", sagte sein Vater in einem Sportsday-Interview mit Eddie Sefko. Der andere Unterschied war, dass er sich mit 13 das Dunken selbst beibrachte.

Sein damaliger Coach Brown erinnert sich daran, dass Smith kurzerhand in einem Spiel einen einhändigen Dunk durch die Reuse hämmerte. "Zwei Wochen später hat er in einem Spiel einen Windmill-Dunk ausgepackt", sagt Brown. "Von Null auf Hundert - so etwas habe ich noch nie gesehen."

Spätestens ab da war allen klar, was dieser Junge drauf hat: Seine Auftritte im heimischen Smith Recreation Center avancierten zu einem solchen Spektakel, dass sogar die Polizei zu den Spielen erscheinen musste, um für Ordnung zu sorgen. Zu viele Fans wollten dem Ausnahmetalent aus der Nachbarschaft zuschauen. Plötzlich war DSJ der bekannteste Junge in ganz Tera Gardens.

College: Freshman des Jahres

Es ging jedoch nicht immer nur bergauf mit Smith' Traum der NBA. Im Senior-Jahr an der High School verletzte der Point Guard sich am Kreuzband und musste beinahe ein ganzes Jahr pausieren. Auch wegen dieser Verletzung fiel Smith im Draft bis auf Position Neun. Die Mavs, die bekanntlich selten ein Risiko scheuten unter Owner Mark Cuban griffen dankend zu.

Ein Grund dafür waren seine starken Leistungen am College. An der North Carolina State schaffte er es zwar nicht, dass Wolfpack in das March Madness Turnier zu führen, legte aber über 18 Punkte und sechs Assists pro Spiel auf.

Die Stats reichten dann auch, um die Trophäe des ACC Freshmen of the Year abzustauben. Der Hype, der durch seine Verletzung abgekühlt war, begann wieder aufzulodern und spätestens am 22. Juni in New York entwickelte er sich zum Flächenbrand.

Und das Feuer loderte auch in der Summer League in Vegas, auch wenn Smith betont kühl und bescheiden: "Wir kommen vom Land", sagte er, nachdem er gemeinsam mit seinem Dad die Halle in Las Vegas verlassen hatte. "Wir brauchen das ganze Scheinwerferlicht nicht. Wir machen das, wozu wir hier sind und kümmern uns um unseren eigenen Kram."

Seite 1: Vom Dirtcourt aus North Carolina

Seite 2: Die Zukunft in Dallas