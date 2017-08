Alle Infos zur NBA G League

MLB Live Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Im Schatten der NBA mühen sich Woche für Woche talentierte Basketballer in den Hallen der Vereinigten Staaten ab, um sich ihren großen Traum zu erfüllen. Die D-League, die nun offiziell in Gatorade League oder "G League" umbenannt wurde, war das Sprungbrett für einige NBA-Stars - umso mehr jedoch eine Sackgasse für ambitionierte Sportler. SPOX versorgt Euch mit allen Infos zur NBA G League.

NBA G League - Was ist das?

In der NBA G League spielen die "Farmteams" der NBA Franchises, um den Nachwuchs- und Ersatzspielern Einsatzzeiten und Spielpraxis zu geben. Die G League wird offiziell von der NBA gesponsert und wurde 2001 unter dem Namen NBA D-League gegründet.

Neuer Name: Warum heißt die D-League jetzt G League?

Gatorade sicherte sich im Rahmen einer Partnerschaft mit der NBA die Namensrechte an der NBA Development League. Daher heißt die D-League ab der Saison 2017/18 offiziell NBA Gatorade League, oder kurz G League.

Welche Teams spielten 2016/17 in der D-League?

East Division Team Stadt NBA-Franchise Atlantic Delaware 87ers Newark, Delaware Philadelphia 76ers Erie BayHawks Erie, Pennsylvania Atlanta Hawks

Greensboro Swarm Greensboro, North Carolina Charlotte Hornets Long Island Nets Uniondale, New York Brooklyn Nets Maine Red Claws Portland, Maine Boston Celtics Westchester Knicks White Plains, New York New York Knicks Central Canton Charge Canton, Ohio Cleveland Cavaliers Fort Wayne Mad Ants Fort Wayne, Indiana Indiana Pacers Grand Rapids Drive Walker, Michigan Detroit Pistons Raptors 905 Mississauga, Ontario Toronto Raptors Windy City Bulls Hoffman Estates, Illinois Chicago Bulls West Division Team Stadt NBA-Franchise Southwest Austin Spurs Cedar Park, Texas San Antonio Spurs Iowa Wolves Des Moines, Iowa Minnesota Timberwolves Oklahoma City Blue Oklahoma City, Oklahoma Oklahoma City Thunder Rio Grande Valley Vipers Hidalgo, Texas Houston Rockets Sioux Falls Skyforce Sioux Falls, South Dakota Miami Heat Texas Legends Frisco, Texas Dallas Mavericks Pacific Northern Arizona Suns Prescott Valley, Arizona Phoenix Suns Reno Bighorns Reno, Nevada Sacramento Kings Salt Lake City Stars Taylorsville, Utah Utah Jazz

Santa Cruz Warriors Santa Cruz, California Golden State Warriors South Bay Lakers El Segundo, California Los Angeles Lakers

Welche Teams kommen 2017/18 hinzu?

Team Stadt NBA-Franchise Agua Caliente Clippers Ontario, California Los Angeles Clippers Lakeland Magic

Lakeland, Florida Orlando Magic Memphis Hustle Southaven, Mississippi Memphis Grizzlies Wisconsin Herd Oshkosh, Wisconsin Milwaukee Bucks

Welche NBA-Franchises haben (noch) kein eigenes Team in der G League?

Washington Wizards (ab 2018)

Portland Trail Blazers

Denver Nuggets

New Orleans Pelicans

Wer gewann die D-League-Championship 2016/17

Die Meisterschaft in der D-League konnten in der Saison 2016/17 die Raptors 905 (u.a. mit Pöltl, Siakam, VanVleet, Tavares, Caboclo - Coach: Jerry Stackhouse) für sich entscheiden. © getty





Welche NBA-Profis haben in der D-League gespielt?

In der Saison 2016/17 befanden sich in den Kadern der NBA-Teams 135 Spieler mit Erfahrung aus der D-League, das sind rund 30 Prozent. Dabei wurden einige Profis nur für Einsatzzeiten in der unteren Liga "geparkt", während andere Spieler erst durch ihre Leistungen in der D-League überhaupt in die NBA gekommen sind. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Danny Green, der so sogar integraler Bestandteil der San Antonio Spurs wurde und 2014 eine Meisterschaft gewann.

Unter anderem empfahlen sich folgende Spieler in der D-League für einen NBA-Vertrag:

Jonathan Simmons (Orlando Magic)

JaMychal Green (Memphis Grizzlies)

Hassan Whiteside (Miami Heat)

Yogi Ferrell (Dallas Mavericks)

Robert Covington (Philadelphia 76ers)

Danny Green (San Antonio Spurs)

Jeremy Lin (Brooklyn Nets)

Seth Curry (Dallas Mavericks)

Dewayne Dedmon (Atlanta Hawks)

Troy Daniels (Memphis Grizzlies)

Derrick Jones Jr. (Phoenix Suns)

Wurden G League Spieler schon mal in die NBA gedraftet?

Seit Ligagründung würden insgesamt sechs Spieler aus der G League von einem NBA-Team gedraftet:

Mike Taylor (2008, Los Angeles Clippers)

Latavious Williams (2009, Miami Heat)

Chu Chu Maduabum (2011, Los Angeles Lakers)

Glen Rice Jr. (2013, Philadelphia 76ers)

Thanasis Antetokounmpo (2014, New York Knicks)

P.J. Hairston (2014, Charlotte Hornets)

Welche Rookies werden 2017/18 in der G League spielen?

16 Erstrunden-Picks aus dem NBA Draft 2016 werden in diesem Jahr in der G League spielen.

Was verdienen Spieler in der NBA G League?

Seit der Saison 2016/17 gibt es in der G League eine neue Gehaltsstruktur. Gab es zuvor noch drei, existieren jetzt nur zwei Gehaltsstufen. Erhält ein Spieler das B-Level, stehen ihm 19.500 Dollar jährlich zu, beim A-Level 26.000 Dollar. Das Salary Cap liegt bei 209.000 Dollar je Team.

Was ist ein Two-Way-Contract?

Das Two-Way-Contract-System soll es den NBA-Teams ermöglichen, im Entwicklungsbereich mehr Kontrolle über Perspektivspieler zu erlangen. Auch für die Spieler ergeben sich Vorteile. Alle Infos gibt es hier.

Der Spielplan der G League-Saison 2017/18

Jedes Team absolviert 50 Saisonspiele in der Regular Season. Die Regular Season beginnt im November und geht bis in den April 2018. Der Spielplan für die Saison 2017/18 ist noch nicht veröffentlicht worden.

© getty

Wie sieht der Playoff-Modus der G League aus?

Die Playoffs der G League beginnen im April und bestehen aus drei Runden, die jeweils im Best-of-Three-Modus ausgespielt werden.

Das All-Star-Game der G League 2018

Das All-Star-Game der G League findet seit 2007 im Rahmen des NBA All-Star Wochenendes statt. In diesem Jahr ist das Staples Center in Los Angeles am 17. und 18. Februar Austragungsort für das NBA All Star Weekend.

Wo kann man die NBA G League im TV oder Livestream sehen?

Mit Ausnahme der Spiele, die im nationalen Fernsehen gezeigt werden - normalerweise sind die Spiele nur im Lokalfernsehen zu sehen - zeigt die G League alle Partien auf Facebook Live.

NBA G League und NBA: Unterschiede in den Regularien

Die NBA benutzt die G League, um Regularien zu testen. In der Saison 2016/17 betraf das unter anderem folgende Regeln: