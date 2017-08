Alle Infos zu den Dallas Mavericks

MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cardinals @ Cowboys MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Wer spielt - neben Dirk Nowitzki - bei den Dallas Mavericks? Wo stehen sie in der Tabelle? Wer sind die größten Stars und Legenden? Wer bekommt am meisten Gehalt? Seit wann gibt es die Franchise - und was sind die größten Erfolge? SPOX liefert die wichtigsten Infos.

Die NBA-Tabelle mit den Dallas Mavericks

In der letzten Saison (2016/17) landeten die Dallas Mavericks auf Platz 11 der Western Conference. Damit haben sie die Playoffs verpasst.

Die Abschlusstabelle der Western Conference 2016/17*

Platzierung Team Bilanz (Siege-Niederlagen) 1 Golden State Warriors 67-15 2 San Antonio Spurs 61-21 3 Houston Rockets 55-27 4 Los Angeles Clippers 51-31 5 Utah Jazz 51-31 6 OKC Thunder 47-35 7 Memphis Grizzlies 43-39 8 Portland Trail Blazers 41-41 9 Denver Nuggets 40-42 10 New Orleans Pelicans 34-48 11 Dallas Mavericks 33-49 12 Sacramento Kings 32-50 13 Minnesota Timberwolves 31-51 14 L.A. Lakers 26-56 15 Phoenix Suns 24-58

*Sobald die neue Saison startet, gibt es die aktuelle Tabelle hier.

Wo gibt es News zu den Dallas Mavericks?

Auf der NBA-Seite von SPOX gibt es stets alle Neuigkeiten und Entwicklungen zu den Dallas Mavericks. Die offizielle Homepage der Mavericks lautet nba.com/mavericks.

Der Kader / das Roster der Dallas Mavericks

Die Dallas Mavericks haben nach aktuellem Stand 15 Spieler für die kommende Saison im Kader, sofern der Unrestricted Free Agent (hier geht's zu den Begriffserklärungen) Nerlens Noel gehalten wird.

Der Kader und die Spieler-Gehälter der Mavericks im Überblick*

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Dennis Smith - 3,2 Wesley Matthews - 17,8 Harrison Barnes - 23,1 Dirk Nowitzki - 5 Nerlens Noel - noch ohne Vertrag Yogi Ferrell - 1,3 Seth Curry - 3 Dorian Finney-Smith - 1,3 Josh McRoberts - 6 Salah Mejri - 1,4 Devin Harris - 4,4 Gian Clavell - 0,8 Dwight Powell - 9 Jose Barea - 3,9 P.J. Dozier - 0,8

*Stand: Juli 2017. Gehälter von Spotrac in Millionen Dollar für die Saison 2017/18

Wer sind die größten Stars der Dallas Mavericks?

Der größte Star der Dallas Mavericks ist zweifelsfrei der deutsche Spieler Dirk Nowitzki. Er spielt seit 1998 durchgehend für die Mavs und steht mittlerweile auf Platz 6 der All-Time Scoring List. Mit ihm holten die Texaner im Jahre 2011 ihre bis dato einzige Championship. Nowitzki wurde Finals-MVP.

Darüber hinaus gibt es mit Harrison Barnes einen Spieler, der in naher Zukunft das neue Gesicht der Franchise werden könnte. Er war in der Saison 2016/17 bereits der Topscorer des Teams. Auch auf Rookie Dennis Smith Jr. und auf Center Nerlens Noel ruhen großen Hoffnungen.

Wen haben die Dallas Mavericks im Draft 2017 gewählt?

Beim Draft 2017 haben die Dallas Mavericks an neunter Stelle Dennis Smith Jr. ausgewählt. Mehr Informationen zu dem talentierten Point Guard gibt es in diesem Porträt. Einen weiteren Pick hatte das Team nicht zur Verfügung.

NBA Draft 2017: Die Picks der ersten Runde © getty 1/30 Pick 1: Markelle Fultz, PG (Washington) zu den Philadelphia 76ers © getty 2/30 Pick 2: Lonzo Ball, PG (UCLA) zu den Los Angeles Lakers © getty 3/30 Pick 3: Jayson Tatum, SF (Duke) zu den Boston Celtics © getty 4/30 Pick 4: Josh Jackson, SF (Kansas) zu den Phoenix Suns © getty 5/30 Pick 5: De'Aaron Fox, PG (Kentucky) zu den Sacramento Kings © getty 6/30 Pick 6: Jonathan Isaac, PF (Florida State) zu den Orlando Magic © getty 7/30 Pick 7: Lauri Markkanen, PF/C (Arizona) zu den Minnesota Timberwolves (im Butler-Trade nach Chicago) © getty 8/30 Pick 8: Frank Ntilikina, PG (Strasbourg IG, Frankreich) zu den New York Knicks © getty 9/30 Pick 9: Dennis Smith Jr., PG (North Carolina State) zu den Dallas Mavericks © getty 10/30 Pick 10: Zach Collins, C (Gonzaga) zu den Sacramento Kings (im Trade nach Portland) © getty 11/30 Pick 11: Malik Monk, SG (Kentucky) zu den Charlotte Hornets © getty 12/30 Pick 12: Luke Kennard, SG (Duke) zu den Detroit Pistons © getty 13/30 Pick 13: Donovan Mitchell, SG (Louisville) zu den Denver Nuggets (im Trade zu den Utah Jazz) © getty 14/30 Pick 14: Bam Adebayo, C (Kentucky) zu den Miami Heat © getty 15/30 Pick 15: Justin Jackson, SF (North Carolina) zu den Portland Trail Blazers (weitergereicht im Trade nach Sacramento) © getty 16/30 Pick 16: Justin Patton, C (Creighton) zu den Chicago Bulls (durch Butler-Trade nach Minnesota) © getty 17/30 Pick 17: D.J Wilson, PF (Michigan) zu den Milwaukee Bucks © getty 18/30 Pick 18: TJ Leaf, PF (UCLA) zu den Indiana Pacers © getty 19/30 Pick 19: John Collins, PF (Wake Forest) zu den Atlanta Hawks © getty 20/30 Pick 20: Harry Giles, PF (Duke) zu den Portland Trail Blazers (per Trade nach Sacramento) © getty 21/30 Pick 21: Terrance Ferguson, SG (Adelaide 36ers, Australien) zu den Oklahoma City Thunder © getty 22/30 Pick 22: Jarrett Allen, C (Texas) zu den Brooklyn Nets © getty 23/30 Pick 23: OG Anunoby, SG (Indiana) zu den Toronto Raptors © getty 24/30 Pick 24: Tyler Lydon, PF (Syracuse) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Denver Nuggets © getty 25/30 Pick 25: Anzejs Pasecniks, C (Gran Canaria, Spanien) zu den Orlando Magic (per Trade nach Philadelphia) © getty 26/30 Pick 26: Caleb Swanigan, PF (Purdue) zu den Portland Trail Blazers © getty 27/30 Pick 27: Kyle Kuzma, PF (Utah) zu den Los Angeles Lakers © getty 28/30 Pick 28: Tony Bradley, C (North Carolina) zu den Los Angeles Lakers (weitergereicht nach Utah) © getty 29/30 Pick 29: Derrick White, PG (Colorado) zu den San Antonio Spurs © getty 30/30 Pick 30: Josh Hart, SG (Villanova) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Los Angeles Lakers)

Wer sind die größten Legenden und Hall of Famer der Dallas Mavericks?

Auch ein Blick in die Vergangenheit ändert nichts daran, dass Nowitzki der größte Mavericks-Star aller Zeiten ist. Zwar gibt es mit Dennis Rodman, Alex English und Adrian Dantley drei Spieler, die es bereits in die Hall of Fame geschafft haben - jedoch hatten diese Spieler ihre größten Zeit woanders und spielten nur eine (Rodman, English) oder zwei (Dantley) Saisons für die Mavs.

Ein weiterer Spieler neben Nowitzki, der es in der Zukunft vermutlich in die Hall of Fame schafft, ist Aufbauspieler Steve Nash. Er gilt als guter Freund Nowitzkis und spielte von 1998 bis 2004 an seiner Seite. Später wurde er bei den Phoenix Suns zweimal in Folge MVP der Regular Season.

© getty

Darüber hinaus gibt es zwei Spieler, deren Rückennummern nicht mehr vergeben werden ("Retired Numbers"): Die 12 von Brad Davis (12 Jahre in Dallas) sowie die 22 von Rolando Blackman (vierfacher All-Star).

Übersicht der Hall of Famer und Retired Numbers

Hall of Famer Retired Numbers Dennis Rodman #12 (Brad Stevens) Alex English #22 (Rolando Blackmann) Adrian Dantley

Seit wann gibt es die Dallas Mavericks?

Die Dallas Mavericks gibt es seit 1980. Seit diesem Jahr spielen sie auch in der NBA. Die Mavs sind aber nicht das erste Basketball-Team in Dallas: So wurden beispielsweise bereits 1967 die Dallas Chaparrals gegründet, die zunächst in der ABA spielten. Da der Zuspruch für Basketball in Dallas zu gering war, zog dieses Team aber 1973 nach San Antonio, wo sie zu den Spurs wurden.

Ein neuer Anlauf, Basketball in Dallas zu integrieren, fand dann Ende der 70er-Jahre statt. Im Rahmen des All-Star Games 1980 stimmte die NBA schließlich dafür, die Dallas Mavericks aufzunehmen - dessen Name sich übrigens von der Western-Serie "Maverick" ableitet.

Was sind die größten Erfolge der Mavericks?

Die Dallas Mavericks mussten lange auf erfolgreiche Zeiten warten. Zwischen 1983 und 1990 erreichten sie zwar insgesamt sechsmal die Playoffs, hatten aber nie etwas mit dem Titel zu tun. Das änderte sich nach einer langen Playoff-Durstrecke im Jahre 2001, als sie mit Dirk Nowitzki, Steve Nash und dem prominenten Head Coach Don Nelson bis in die zweite Playoff-Runde kamen.

Anschließend kamen sie bis 2012 immer in die Playoffs - wobei sie zweimal die Finals erreichten. 2006 verloren sie unglücklich mit 2-4 gegen die Miami Heat, im Jahre 2011 gelang ihnen jedoch - auch mit 4-2 - die Revanche. Der Titel ist mit Abstand der größte Erfolg der Franchise-Geschichte.

Die Erfolge der Mavericks im Überblick

Division-Titel Conference-Titel Championships 1987 2006 2011 2007 2011 2010

© getty

Wer ist der Head Coach der Dallas Mavericks?

Die Dallas Mavericks werden derzeit von Rick Carlisle trainiert, der das Amt des Head Coaches seit 2009 innehat. Somit ist er auch für die Championship 2011 verantwortlich. Carlisle gilt vor allem in der Offensive als einer der besten Coaches der Liga.

Wo kann man die Spiele der Dallas Mavericks sehen?

Sämtliche Spiele der Mavericks kann man mit dem League Pass schauen, der direkt von der NBA angeboten wird. Alternativ gibt es auch ein großes NBA-Programm bei der Streaming-Plattform DAZN zu sehen. SPOX zeigt einmal pro Woche ein NBA-Spiel im kostenlosen Livestream am Sonntag.