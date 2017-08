Curry: "Eine unglaubliche Erfahrung"

MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Team World MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars

Stephen Curry nimmt beim Ellie Mae Classic in Hayward, Kalifornien derzeit an seinem ersten professionellen Golf-Turnier teil. Bei seiner ersten Runde am Donnerstag schlug er eine 74 und landete damit 4 Schläge über Par.

"Es war eine unglaubliche Erfahrung", sagte der zweimalige MVP im Anschluss. "Ich habe mich darauf gefreut, seit ich zum ersten Mal davon gehört habe, und ich war total nervös, als ich dann endlich meinen ersten Abschlag hatte. Aber es war alles, was ich mir erhofft hatte."

Auch mit dem Ergebnis war er zufrieden: "Wenn ihr mir vorher gesagt hättet, dass mir eine 74 gelingt, hätte ich das sofort genommen. Ich bin ziemlich zufrieden damit."

Curry landete mit seinem Ergebnis auf dem geteilten 142. Platz und damit unter anderem vor Casey Wittenberg, der Nummer 429 der Welt, und dem zweimaligen PGA-Tour-Sieger Frank Lickliter. Dennoch wäre er aktuell 6 Schläge davon entfernt, den Cut zu schaffen.

"Ich will morgen besser spielen", sagte Curry. "Jetzt habe ich gewissermaßen die Nervosität abgelegt und ich hoffe, dass ich dadurch morgen etwas ruhiger spiele und besser putten werde."