Curry spielt Profi-Golfturnier

Superstar Stephen Curry von den Golden State Warriors hat ein zweites großes Talent: Das Golfspielen. Nun mischt er gar bei seinem ersten Profiturnier mit.

Der amtierende NBA-Champion ist beim diesjährigen Web.com Tour's Ellie Mae Classic am Start, das vom 3. bis 6. August in Hayward, Kalifornien stattfindet. Mit seiner Teilnahme an diesem Turnier hat er sogar so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die Wettbüros in Las Vegas Wetten anbieten, ob er den Cut schafft oder gar das Turnier gewinnt.

"Natürlich möchte ich den Cut schaffen", erklärte Curry auf einer Pressekonferenz seine Ziele. Letztes Jahr war dafür auf dem Stonebrane-Kurs ein Score von 3 unter Par nötig. "Nun - dann muss ich wohl die besten drei Runden meines Lebens spielen", fügte Curry mit einem Schmunzeln an.

Zum Golfsport an sich hat Curry offenbar eine eng Beziehung: "Ich liebe Golf und ich liebe professionelles Golf. Für mich wird ein Traum wahr, wenn ich mit diesen Jungs an den Start gehe", sagte er. "Ich werde alles geben, weil ich nicht weiß, ob ich es jemals wieder machen werde." Curry hatte die Einladung zum Turnier am Tag des fünften Finals-Spiels gegen die Cavaliers erhalten.

Aus deutscher Sicht besonders interessant: An den ersten beiden Tagen spielt er seine Runden gemeinsam mit dem deutschen Golfer Stephan Jaeger, der derzeit den 199. Platz der Weltrangliste belegt.