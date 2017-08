Für Cap Space: Wird Clarkson getradet?

MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers MLB Rockies at Marlins MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins MLB Reds at Cubs MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins

Die Los Angeles Lakers wollen spätestens 2018 einen großen Free Agent an Land ziehen. Dafür wird Cap Space benötigt. Aus diesem Grund könnte Jordan Clarkson getradet werden.

Das berichtet Bleacher Report. Demnach sei man innerhalb der Organisation optimistisch, dass man im Sommer 2018 Free Agents wie Paul George oder DeMarcus Cousins mit hochdotierten Verträgen nach L.A. locken kann, wozu allerdings Cap Space benötigt wird.

Deshalb bereite man sich darauf vor, Clarkson in einem Trade zu involvieren, was Gehalt einsparen würde. Er würde in der Saison 2018/19 12,5 Millionen Dollar verdienen.

Clarkson spielt seit 2014 in der Liga. In seinen drei Saisons für die Lakers fiel er vor allem als ein Spieler auf, der sich selbst einen Wurf kreieren kann. Zuletzt legte er 14,7 Punkte und 2,6 Assists pro Spiel auf (44,5 Prozent FG, 32,9 Prozent 3FG).