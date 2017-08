Rockets: Hakeem und Beyonce als Owner?

MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers MLB Rockies at Marlins MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins MLB Reds at Cubs MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins

Die Houston Rockets stehen derzeit zum Verkauf. Medienberichten zufolge sind Hakeem Olajuwon und Beyonce daran interessiert, bei der Franchise einzusteigen.

Rockets-Legende und Hall of Famer Olajuwon scherzte noch am Dienstag: "Ich kaufe die Franchise", wurde dann aber wieder seriös: "Es gibt viele Gruppen, die sich bei mir erkundigt haben, ob ich nicht in einen Kauf involviert werden wolle", wird er von ESPN zitiert.

"Mit zwei dieser Gruppen führen wir schon Hintergrund-Checks durch, um die Möglichkeiten abzuwägen", sagte Olajuwon weiter. Jedoch: Der einstige Center ist noch als Botschafter des Teams aktiv und hat als solcher einen Vertrag. Dies müsste erst geregelt werden.

Darüber hinaus kursiert auch das Gerücht, dass Popstar Beyonce daran interessiert ist, Anteile an den Texanern zu erwerben. Das berichtet Bloomberg News. Die 35-jährige Sängerin und Ehefrau von Jay-Z - der einst Anteile an den Brooklyn Nets hielt - wurde in Houston geboren und gilt als großer Basketball-Fan.

Leslie Alexander, der die Rockets 1994 erworben hatte und seitdem als Owner aktiv ist, hatte vor rund zwei Wochen überraschend verkündet, dass er die Franchise verkaufen wolle. Der Wert soll zwischen 1,6 und 2 Milliarden Dollar liegen.