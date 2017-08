Medien: Clark wechselt zu den Pels

MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers MLB Rockies at Marlins MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins MLB Reds at Cubs MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins

Free Agent Ian Clark - zuletzt bei den Golden State Warriors aktiv - wird den Champion wohl verlassen und sich den New Orleans Pelicans anschießen.

Das berichtet The Vertical. Demnach habe sich der Point Guard mit den Pels auf einen Einjahresvertrag geeinigt, der ihm 1,6 Millionen Dollar einbringt. Er soll besonders das Shooting von New Orleans beleben, was eine der größten Team-Schwachstellen ist.

Clark spielte die vergangenen beiden Saisons bei den Warriors, wo er als Backup auf den Guard-Positionen fungierte. In der Meistersaison 2016/17 hatte Clark 6,8 Punkte und 1,2 Assists aufgelegt, wobei er 37,4 Prozent seiner Dreier traf.

Clark wäre der 14. garantierte Vertrag im Pelicans-Roster, dessen Planungen damit größtenteils abgeschlossen sein dürften.