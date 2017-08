Mutombo am Kauf der Rockets interessiert

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Die Houston Rockets stehen seit diesem Sommer zum Verkauf. Nun meldete Center-Legende Dikembe Mutombo Interesse an.

Gegenüber USA Today erklärte Mutombo: "Ich bringe eine Gruppe zusammen, um die Rockets zu kaufen. Und wir kommen diesem Ziel näher. Vielleicht haben wir in den nächsten Wochen schon eine Chance, etwas Konkretes vorzulegen. Ich spreche mit vielen Leuten, die gute Leute sind und sehr viel Geld haben."

Mutombo verbrachte den Herbst seiner NBA-Karriere in Houston, wo er von 2004 bis 2009 spielte. Allerdings ist er nicht die einzige Center-Legende, die offenbar an Anteilen an der Franchise interessiert ist: Vor wenigen Wochen hatte auch Hakeem Olajuwon erklärt, dass er etwas ganz ähnliches plane.

Leslie Alexander, der die Franchise 1994 erworben hatte, hatte Ende Juli verkündet, dass er die Rockets verkaufen wolle. Der Wert soll zwischen 1,6 und 2 Milliarden Dollar liegen.