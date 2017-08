Mutombo: "Embiid wie ein Sohn" für mich

MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Center-Legende Dikembe Mutombo hat sein Verhältnis zu Joel Embiid erläutert. Mutombo hält große Stücke auf ihn - und sieht ihn wie einen Sohn an.

"Ich liebe diesen Jungen. Ich liebe ihn wirklich", sagte der Hall of Famer in einem Interview bei ESPN. "Er ist so talentiert. Er ist deutlich talentierter als ich es in seinem Alter war."

Mutombo und Embiid haben einiges gemeinsam: Beide kommen aus Afrika, spielten jedoch an einem US-College und wurden in der Top 4 gepickt. Darüber hinaus spielte Mutombo eineinhalb Jahre bei den Sixers und erreicht mit ihnen die Finals 2001. Er gilt als ein Vorbild für Embiid.

"Das einzige, was er nicht besser kann als ich, ist Blocken", erklärte Mutombo weiter. "Aber er guckt sich viele Videos von mir an, um auch das zu lernen."

Mutombo erklärte auch, dass er nahezu jeden Tag für Embiid und dessen Gesundheit beten würde. Er sehe ihn "wie einen Sohn" an. "Ich hoffe, dass er mal eine ganze Saison spielen und alles zeigen kann. Er will in meine Fußstapfen treten und ich hoffe, dass ich das eines Tages sehen kann."