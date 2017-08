Smith Jr. unterschreibt Schuh-Deal

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Dodgers -

Tigers MLB Marlins -

Mets MLB Yankees -

Red Sox MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins at White Sox MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns

Dennis Smith Jr. ist das neue Gesicht von Under Armour. Der Rookie der Dallas Mavericks hat seinen ersten Schuh-Vertrag unterschrieben und wird damit pro Saison rund zwei Millionen Dollar verdienen.

"Ich bin enorm aufgeregt, Teil des Under-Armour-Teams zu sein", so Smith Jr. gegenüber ESPN: "Under Armour ist eine aufstrebende Marke im Basketball und ich freue mich, zu Stephen Curry und Seth Curry zu stoßen und gemeinsam die Marke Under Armour zu vertreten.

Im Gegensatz zu den meisten NBA-Neulingen, die ihre Schuh-Verträge schon im Juni vor dem Draft unterzeichnete, wartete DSJ lange. Er hatte laut ESPN nur Angebote unter einer Million Dollar vorliegen. Nach seiner überzeugenden Summer League erhielt er nun ein höheres Angebot von Under Armour.