Wolves-Eigentümer will Meeting mit Wiggins

Der Besitzer der Minnesota Timberwolves ist bereit, Andrew Wiggins einen Max-Vertrag zu geben. Allerdings möchte er sich vorher mit dem Flügelspieler treffen und stellt Forderungen.

"Indem ich ihm diesen Vertrag anbiete, hoffe ich, dass sein Beitrag in der Zukunft steigen wird", sagte Taylor bei der Associated Press: "Wir müssen besser sein. Er kann nicht nur dafür bezahlt werden, was er im Moment bringt. Er muss besser sein."

Weiter sagte der Franchise-Eigentümer: "Wenn wir also über Verhandlungen sprechen, dann gebe ich ihm zu verstehen, dass ich bereit bin, ihm einen Max-Vertrag zu geben. Aber ich brauche das Commitment, dass er ein besserer Spieler wird als er es heute ist."

Zusammen mit Karl-Anthony Towns soll Wiggins unter der Führung von Coach Tom Thibodeau und Jimmy Butler zu einem dynamischen Duop reifen. "Ich denke, dass sie unglaubliche Fähigkeiten haben. Man hat nicht oft die Chance, solche Spieler zu bekommen. Also sollte man besser davon profitieren so lange man es kann."

Wiggins kam in der abgelaufenen Saison auf 23,6 Punkte pro Spiel im Schnitt und steigerte seine Dreierquote auf 35,6 Prozent. Der neue Deal könnte ihm 148 Millionen Dollar über fünf Jahre einbringen.