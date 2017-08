Jones: "Curry ist kein Top-10-Player"

MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Dahntay Jones wurde von den Cleveland Cavaliers in den letzten beiden Jahren jeweils vor den Playoffs verpflichtet, um dem Team eine gewisse Härte zu verschaffen.

Auch in der Offseason provoziert der Veteran die Gegner Clevelands. Bei Mickstape sagte er nun: "Die Leute sind immer wütend auf mich, weil ich Stephen Curry nicht als einen der besten zehn Spieler der Liga bezeichne. Aber das ist okay. Für mich gehört er da nicht rein - er ist auf Platz 11, 12 oder so. Kein Top-10-Player."

Jones listete im Anschluss seine Top 10 in der NBA: Die besten drei Spieler seien LeBron James, Kawhi Leonard und Kevin Durant, danach folgten ohne Sortierung John Wall, Paul George, Russell Westbrook, James Harden, Chris Paul, Karl-Anthony Towns und Anthony Davis.

Für Curry, der in den letzten vier Jahren zweimal MVP wurde und in den anderen beiden Saisons Sechster bei der MVP-Wahl wurde, fand Jones keinen Platz.