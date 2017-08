Penny: "Nie gesagt, Kawhi wäre kein Superstar"

MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Kawhi Leonard wird mittlerweile relativ universell zu den fünf besten Spielern der NBA gezählt und landete in den letzten beiden Jahren jeweils in der Top 3 bei der MVP-Wahl. Penny Hardaway sorgte nun jedoch mit einer kuriosen Aussage für Aufsehen.

Hardaway, der in den 90ern mit seiner ikonischen "Lil' Penny"-Werbekampagne berühmt wurde, bevor seine Karriere durch diverse Verletzungen jäh gestoppt wurde, erklärte seine Ansicht bei Sirius XM NBA wie folgt.

"Superstar? Nein. Kawhi Leonard ist kein Superstar, weil er kein Interesse daran hat, das Gesicht der Liga zu sein oder in TV-Werbungen aufzutreten", sagte Hardaway, der 1996 Dritter bei der MVP-Wahl wurde. "Er ist ein guter Spieler, aber ich würde ihn nicht als Superstar ansehen."

Hardaway fuhr fort, dass Leonard von seinen Fähigkeiten her natürlich ein Superstar wäre, nur dass für ihn eben auch die Persönlichkeit eine Rolle spiele. "Er will nur seine Arbeit machen", sagte Hardaway und meinte dies positiv - dennoch wurde er in den Sozialen Medien, unter anderem auch von Spurs-Guard Dejounte Murray kritisiert.

Schlussendlich stellte Hardaway bei Instagram noch einmal klar, was er meinte: "Beruhigt euch, Leute. Ich habe nicht gesagt, dass Kawhi kein Superstar ist, ich weiß, dass er einer ist. Ich habe nur gesagt, dass er die Medien und das Dasein als Werbefigur nicht mag, was zum Superstar-Sein dazugehört. Der beste Two-Way Player der Liga."