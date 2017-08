Es muss ja nicht immer ein Wal sein

MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Mit großen Ambitionen gingen die Miami Heat in die Offseason, letzten Endes war Kelly Olynyk jedoch der prominenteste Neuzugang - und die eigenen Free Agents wurden üppig bezahlt. Die Strategie des letzten Jahrzehnts wurde von Pat Riley damit auf den Kopf gestellt. Die Offseason in der Analyse.

Die Transaktionen der Miami Heat

Im Zuge des Drafts überraschten die Heat mit der Entscheidung, an 14. Stelle Edrice "Bam" Adebayo auszuwählen - viele Experten hatten den Big Man außerhalb der Lottery eingeschätzt. Seine Leistungen in der Summer League deuteten aber immerhin an, dass die Entscheidung gut war. Im Anschluss richtete sich der Fokus von Heat-Pate Pat Riley sofort auf Wunschspieler Gordon Hayward.

Während dieser zwischen Miami, Boston und Utah hin- und herüberlegte, waren Riley die Hände gebunden. Zwar einigte man sich mit Chris Bosh auf eine "einvernehmliche" Trennung, um andere Free Agents konnte sich Miami aber nicht kümmern - bis Hayward am 4. Juli seine Entscheidung pro Boston bekannt gab. Da auch "Plan B" Blake Griffin bereits vom Markt war, war die "Waljagd", wie Riley es in der Vergangenheit genannt hatte, schnell wieder beendet.

Also machte er etwas für ihn sehr Untypisches: Er nahm viel Geld in die Hand, um den (mittelmäßigen) Status Quo aufrechtzuerhalten. Dion Waiters (4 Jahre, 52 Millionen Dollar) und James Johnson (3 Jahre, 43,3 Millionen, Spieler-Option für ein viertes Jahr) wurden für ihre jeweiligen Career-Years üppig belohnt, Team-Legende Udonis Haslem wurde für ein weiteres Jahr gehalten.

Der namhafteste Neuzugang war letzten Endes Kelly Olynyk (4 Jahre, 50 Millionen, Spieler-Option im vierten Jahr), der in Boston wegen Hayward nicht mehr bezahlt werden konnte. Per Trade holten sich die Heat darüber hinaus Big Man A.J. Hammons für Josh McRoberts von den Mavericks. Luis Montero und Derrick Walton Jr. wurden mit Two-Way Contracts ausgestattet, zudem wurde noch der bei den Celtics entlassene Jordan Mickey zum Minimum geholt.

© getty

Die Strategie der Miami Heat

30-11. Das ist die Bilanz, die am South Beach für Euphorie sorgt - in der zweiten Saisonhälfte gehörte Miami zu den besten Teams der Liga. Zwar war man in der ersten Saisonhälfte mit 11-30 auch eins der schlechtesten Teams, allerdings scheint man darauf zu hoffen, dass das die weniger aussagekräftige Saisonhälfte war.

Ein nomineller Franchise Player wurde also nicht geholt und dieser wird auch im Sommer 2018 nicht zu bekommen sein, obwohl ja durchaus viele Hochkaräter auf dem Markt sein werden: Bereits jetzt stehen für die Saison 2018/19 111 Millionen Dollar an garantierten Verträgen in den Büchern. 2019/20 wären es knapp 109 Millionen, sollten Whiteside und Dragic ihre Spieleroptionen ziehen.

Das bedeutet: Der Kern der Heat wird mittelfristig nur durch Trades verändert werden können, zumal die Heat weder 2018 noch 2021 den eigenen Erstrundenpick haben. Miami setzt darauf, dass in den überwiegend jungen Spielern noch einiges an unausgeschöpftem Potenzial schlummert und dass Spieler wie Waiters oder Johnson ihre Motivation und Form beibehalten, obwohl sie jetzt bezahlt wurden.

Im Idealfall soll Erik Spoelstra, der in der vergangenen Saison endlich die ihm schon lange zustehende Wertschätzung von allen Seiten erfuhr, aus dieser homogenen Einheit ein Team formen, das ähnlich wie die 2004er Pistons jede Star-Truppe in Angst und Schrecken versetzt.

Die Schwachstellen der Miami Heat

In vielerlei Hinsicht waren die Heat vergangene Saison so mittelmäßig wie ihre 41-41-Bilanz: Abgesehen von ihrer vorzüglichen Defense (das fünftbeste Defensiv-Rating: 106,7) fielen sie in kaum einer Hinsicht besonders positiv oder besonders negativ auf. Abgesehen von den Freiwürfen: Miami holte sich die drittwenigsten Freebies und versenkte sie mit der schlechtesten Quote - und das ohne klassisches Hack-A-Shaq-Opfer im Kader.

Diese Schwäche ist exemplarisch für das wesentliche Problem der Heat in der Offense: Sie haben nicht die eine verlässliche Go-to-Option, die man in brenzligen Situationen losschickt, um Punkte oder Freiwürfe zu erarbeiten. Dragic ist noch immer ein guter Driver, auch er zog aber bloß 5,2 Freiwürfe pro Spiel.

Waiters würde sich selbst mit Sicherheit als besten Clutch-Player der Liga bezeichnen, er kam allerdings nur auf 2,8 Freebies und verließ sich in der Schlussphase fast ausschließlich auf den Jumper. Zwar traf er auch mal (der berühmteste Fall: Sein Game-Winner gegen die Warriors), aber nicht beständig genug: Miami hatte in Clutch-Situationen insgesamt ein Net-Rating von -10,7 alias Platz 23 ligaweit. Milwaukee war das einzige Playoff-Team, das schlechter war.

Was bedeutet das im Hinblick auf die Offseason? Nun - Hayward hätte den Heat definitiv weitergeholfen, gerade in engen Situationen, wenn ein Bucket her muss. Aber vielleicht kann Olynyk seine Magie aus Spiel 7 der Eastern Conference Semifinals gegen Washington ja von nun an öfter abrufen...

Der Hoffnungsträger der Miami Heat

Das zweite Jahr war kein gutes für Justise Winslow. Zwar hob er seinen Punkteschnitt auf 10,9 Punkte, allerdings produzierte er dabei fürchterliche Quoten (35,6 Prozent FG, 20 Prozent 3FG) und verletzte sich dann auch noch schwer. Mit einem Riss im Schultergelenk verpasste Winslow bisher das komplette Kalenderjahr 2017 und lief insgesamt in der vergangenen Saison bloß 18 Mal auf.

Nun soll Winslow aber wieder vollkommen fit sein - und steht in der Bringschuld. In der Defense hat der No.10-Pick von 2015 zwar schon großes Potenzial gezeigt, offensiv blieb es bisher jedoch bei Ansätzen, insbesondere beim Wurf. Möglichkeiten dürften sich ihm dennoch bieten, denn Winslow ist innerhalb des Kaders der Spieler mit der vielleicht höchsten "Upside" - und er ist noch immer erst 21 Jahre alt.

"Wir bewerten diesen Jungen nach gerade einmal 96 Spielen als Profi. Ich denke, das ist unfair", hatte Riley bei der Pressekonferenz zum Ende der Saison noch moniert. Innerhalb der Organisation halten sie weiterhin sehr große Stücke auf den Small Forward.

Melo, Hoodie-Melo und der Stifle Tower - Die neuen NBA2K-Ratings © getty 1/37 Am 15. September 2017 erscheint NBA 2K18 mit Kyrie Irving auf dem Cover. Mittlerweile sind die ersten Spieler-Ratings durchgesickert...unter anderem von Curry und Durant! © getty 2/37 Nick Young (Warriors): Stärke 74 © getty 3/37 Dennis Smith (Dallas Mavericks): Stärke 76 © getty 4/37 Brandon Ingram (L.A. Lakers): Stärke 76 © getty 5/37 Jayson Tatum (Boston Celtics): Stärke 77 © getty 6/37 Josh Jackson (Phoenix Suns): Stärke 78 © getty 7/37 Derrick Rose (Cleveland Cavaliers): Stärke 78 © getty 8/37 Clint Capela (Houston Rockets): Stärke 79 © getty 9/37 Jae Crowder (Boston Celtics): Stärke 80 © getty 10/37 D'Angelo Russel (Brooklyn Nets): Stärke 80 © getty 11/37 Lonzo Ball (Lakers): Stärke 80 © getty 12/37 Markelle Fultz (Sixers): Stärke 80 © getty 13/37 Zach LaVine (Chicago Bulls): Stärke 80 © getty 14/37 Dwight Howard (Hornets): Stärke 81 © getty 15/37 Dwyane Wade (Chicago Bulls): Stärke 84 © getty 16/37 Carmelo Anthony (New York Knicks): Stärke 84 © Twitter/@NBA2K 17/37 Schade, dass Carmelo Anthony nicht auch in der NBA den Hoodie tragen kann - dann wäre er laut 2K der beste Spieler der Welt © getty 18/37 Myles Turner (Indiana Pacers): Stärke 84 © getty 19/37 Andre Drummond (Detroit Pistons): Stärke 85 © getty 20/37 Kristaps Porzingis (Knicks): Stärke 86 © getty 21/37 Devin Booker (Phoenix Suns): Stärke 86 © getty 22/37 Joel Embiid (Philadelphia 76ers): Stärke 86 © getty 23/37 Bradley Beal (Washington Wizards): Stärke 87 © getty 24/37 Gordon Hayward (Celtics): Stärke 88 © getty 25/37 Rudy Gobert (Utah Jazz): Stärke 88 © getty 26/37 Damian Lillard (Trail Blazers): Stärke 89 © getty 27/37 Isaiah Thomas (Boston Celtics): Stärke 89 © getty 28/37 DeMar DeRozan (Raptors): Stärke 89 © getty 29/37 Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers): Stärke 90 © getty 30/37 John Wall (Wizards): Stärke 90 © getty 31/37 Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves): Stärke 91 © getty 32/37 Paul George (OKC Thunder): Stärke 91 © getty 33/37 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): Stärke 91 © getty 34/37 Stephen Curry (Warriors): Stärke 94 © getty 35/37 Kawhi Leonard (San Antonio Spurs): Stärke 95 © getty 36/37 Kevin Durant (Golden State Warriors): Stärke 96 © getty 37/37 LeBron James (Cleveland Cavaliers): Stärke 97

Das Fazit

Man kann den Heat keinen Vorwurf machen, dass sie weder Hayward noch Griffin bekommen haben. Allem Anschein nach haben sie dabei ja nichts falsch gemacht - die Spieler haben sich aber eben anders entschieden. Passiert. Die restliche Offseason darf man dann aber doch kritisch bewerten.

Niemand behauptet, man habe Geld für miese Spieler rausgeworfen, aber Stars sind Olynyk, Waiters und Johnson eben nicht. Und während es völlig legitim gewesen wäre, wie im letzten Jahr mit Einjahresverträgen um sich zu werfen, wirkt es etwas bizarr, dass alle für mindestens drei Jahre gehalten wurden. Glaubt Riley wirklich, dieses Team könnte auf Dauer eine Gefahr für die Golden States, Clevelands oder gar Bostons dieser Welt darstellen? Wohl kaum.

Riley wird vielmehr wissen, dass dieses Team im Osten locker für einen Playoff-Platz gut ist, vielleicht sogar 50 Siege, aber eben nicht mehr. Und damit ist er nicht zufrieden: "Ich will um Titel spielen, darum geht es und darum ging es immer. Aber man muss dafür nicht auf Walfang gehen. Man kann wichtige Spieler via Trade bekommen und muss nicht zwingend 38 Millionen pro Jahr für einen Spieler bezahlen. Einige dieser Maximalverträge sind lächerlich", sagte Riles kürzlich zum Miami Herald.

Er mag einerseits Recht haben - gleichzeitig ist es aber auch gut möglich, dass er den Trade-Wert seiner eigenen Spieler überschätzt.

Die Note: 4