Waiters zu Kyrie: "Gibt hier schon ein Alpha"

MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins

Dion Waiters und Kyrie Irving spielten am Anfang ihrer Karriere bereits in Cleveland zusammen, nun soll Waiters' Team Miami daran interessiert sein, für den Cavs-Guard zu traden. Waiters hat sich dazu in der Radio-Sendung HipHopSince1987 geäußert.

"Es würde uns helfen. Ich habe nichts dagegen", sagte Waiters zu einem möglichen Trade für Irving. "Er muss aber wissen, dass es hier auch bereits ein Alpha-Tier gibt: mich." Die beiden Guards waren in Cleveland Berichten zufolge aneinandergeraten, weil Waiters ebensoviele Würfe wollte wie Irving.

Im Januar 2015 wurde Waiters schließlich nach Oklahoma City getradet, nach einer halben Saison bei den Thunder schloss er sich dann den Heat an, wo er in diesem Sommer einen 52-Millionen-Dollar-Vertrag über vier Jahre unterschrieb. Vergangene Saison kam er auf 15,8 Punkte, 3,3 Rebounds und 4,3 Assists in Miami.

In dem Gespräch erklärte Waiters seine Mentalität, die seiner Meinung nach oft missverstanden wird: "Die Leute denken immer: 'Er hat irrationales Selbstvertrauen.' Aber ich denke: Wenn ich es so weit geschafft habe, kann ich es überall schaffen. Meine Mutter wurde erschossen, mein Vater wurde erschossen. Es gibt nichts, was ich nicht schon erlebt hätte. Deswegen brauche ich dieses Selbstvertrauen, um durchzukommen. Jeden Tag, und es geht dabei nicht nur um Basketball. So bin ich einfach."

Irving will Cleveland Berichten zufolge verlassen, weil er aus dem riesigen Schatten von LeBron James raus will. Dazu sagte Waiters: "Es muss nur klar sein, dass es hier schon ein Alphatier gibt. Wenn du kommst, können wir zusammen zocken."