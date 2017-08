Medien: Heat mit Mickey einig

MLB Nationals @ Padres MLB Cardinals @ Pirates MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles

Nach Kelly Olynyk verpflichten die Miami Heat offenbar einen weiteren Spieler der Boston Celtics. Nach Informationen des Sun Sentinel ist die Franchise mit Jordan Mickey einig.

Mickey soll bei den Heat für zwei Jahre zum Veteranenminimum (1,5 Millionen Dollar jährlich) unterschreiben, wobei das erste Jahr komplett garantiert ist. Im zweiten Jahr verfügen die Heat über eine Team-Option.

Mickey wurde 2015 in der zweiten Runde von den Celtics gedraftet, konnte sich in Boston aber nicht durchsetzen und wurde in nur 41 Spielen eingesetzt (1,4 Punkte, 1,1 Rebounds). Einen Großteil der Zeit verbrachte Mickey in der G-League bei den Maine Red Claws.

Am 13. Juli wurde Mickey von den Celtics entlassen, da sie Platz unterm Salary Cap für Gordon Hayward schaffen musste. In Miami erhält der Big Man nun den 15. garantierten Vertrag im Kader, womit die Planungen der Heat abgeschlossen sein dürften. Eine Rückkehr von Dwyane Wade steht allerdings auch noch im Raum, sollte dieser sich auf einen Buyout mit den Chicago Bulls einigen.