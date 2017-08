Das Dream-Team: Himmlische Poesie

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Dodgers -

Tigers MLB Marlins -

Mets MLB Yankees -

Red Sox MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins at White Sox MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns

Das Dream Team eroberte 1992 die Herzen der Basketball-Welt im Sturm. Heute vor genau 25 Jahren bezwangen Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley und Co. im Olympischen Finale von Barcelona Kroatien und schlossen mit dem Gewinn der Goldmedaille einen unvergleichlichen Siegeszug ab, den es so noch nicht gegeben hatte. SPOX blickt zurück auf den legendären Triumph der NBA-Stars.

Es begann mit zwei Niederlagen. Genauer gesagt: mit zwei Blamagen. Die erste ereignete sich am 28. September 1988 in Südkorea. Das junge, ausschließlich aus College-Spielern zusammengestellte US-Team unterlag im Halbfinale des Olympischen Turniers in Seoul der Sowjetunion um Arvydas Sabonis und Sarunas Marciulionis.

Die überraschende Pleite war - nach dem umstrittenen Finale 1972 in München - erst die zweite Niederlage einer US-amerikanischen Basketball-Auswahl in der Olympischen Geschichte. Die Forderung, auch NBA-Spieler zu den Olympischen Spielen zuzulassen, erhielt neuen Rückenwind. Ein Jahr später wurden die Regularien tatsächlich geändert, der Weg zu Olympia war endlich frei für ein "Dream Team" aus den Stars der besten Liga der Welt.

Die zweite Blamage fand - knapp vier Jahre später - hinter verschlossenen Türen statt. Das frisch zusammengestellte US-Team bereitete sich in La Jolla (Kalifornien) auf das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Barcelona vor. Erstmals stand diese beispiellose Ansammlung von Superstars und künftigen Hall-of-Famern gemeinsam auf dem Parkett.

© getty

Blamage für die "Besten der Besten"

Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Karl Malone, Clyde Drexler, John Stockton, Chris Mullin und College-Star Christian Laettner: "Die Besten der Besten", wie Ewing, der als Student schon gemeinsam mit Jordan und Mullin 1984 Olympia-Gold geholt hatte, zu Protokoll gab.

Das allererste Trainingsspiel sollte ein lockerer Aufgalopp gegen eine Auswahl talentierter College-Spieler werden - und endete in einem Debakel. Anstatt in Ehrfurcht zu erstarren, spielte das junge Team um Penny Hardaway (22), Chris Webber (21) und Allan Houston (23), als ob es kein Morgen gäbe und verließ die Halle als Sieger. "Sie sahen aus wie Babys", sagte Barkley im Anschluss, "aber sie spielten, als wäre es das entscheidende siebte Spiel einer Playoff-Serie."

Dieser Weckruf verfehlte seine Wirkung nicht. Das anschließende Qualifikationsturnier war der Beginn einer unglaublichen Dominanz, die bis zum Olympischen Finale andauern sollte - es war die Geburtsstunde des einzig wahren Dream Teams. Nach einem 136:57-Erfolg im Auftaktspiel gegen Kuba pflügten Jordan, Magic und Co. durch die Qualifikation und bahnten sich souverän den Weg nach Barcelona.

Michael Jordan vs. Magic Johnson: "Wir gaben einfach alles"

Head Coach Chuck Daly - NBA-Champion 1989 und 1990 mit den Detroit Pistons und inzwischen ebenfalls in der Hall of Fame - gelang es, die Egos und den Ehrgeiz seiner Stars in die richtigen Bahnen zu lenken. "In einem NBA-Team hat man - wenn überhaupt - einen oder zwei solcher Spieler", so Assistant Coach P.J. Carlesimo: "Wir hatten zwölf." In jedem Trainingsspiel standen zehn All-Stars auf dem Feld, die den Coaches, dem Gegner und vor allem sich selbst etwas beweisen wollten.

Ganz besonders die Rivalität zwischen Michael Jordan und dem nach seiner HIV-Diagnose zurückgekehrten Magic Johnson sorgte dafür, dass bereits die Vorbereitung auf das Olympische Turnier zu einer ganz eigenen Legende wurde. Die beiden Superstars standen im Training nie gemeinsam in einem Team, stets ließen die Coaches sie gegeneinander antreten.

"Manchmal wurde es so hitzig, dass wir das Spiel unterbrechen mussten", erinnerte sich Lenny Wilkens, 1992 ebenfalls Assistent von Daly. Johnson nannte diese Duelle später "den besten Basketball, den ich je gespielt habe. Michael attackierte Clyde. Clyde attackierte Michael. David Robinson ging auf Patrick Ewing los. Patrick auf ihn. Karl Malone auf Barkley. Barkley auf Malone. Wir gaben einfach alles."

Olympia 1992: Das einzig wahre Dream Team © getty 1/18 Der Begriff "Dream Team" wird heutzutage oft benutzt. Dabei wissen doch alle: Das einzig wahre Dream Team war das Team USA der Olympiade 1992. SPOX zeigt die Helden, die den Basketball für immer veränderten © getty 2/18 Head Coach: Chuck Daly © getty 3/18 John Stockton (Point Guard, Utah Jazz) - 2,8 Punkte, 2,0 Assists © getty 4/18 Christian Laettner (Center, Duke University) - 4,8 Punkte, 2,5 Rebounds © getty 5/18 Magic Johnson (Point Guard, Los Angeles Lakers) - 8,0 Punkte, 5,5 Assists © getty 6/18 Larry Bird (Small Forward, Boston Celtics) - 8,4 Punkte, 3,8 Rebounds © getty 7/18 David Robinson (Center, San Antonio Spurs) - 9,0 Punkte, 4,1 Rebounds © getty 8/18 Scottie Pippen (Small Forward, Chicago Bulls) - 9,0 Punkte, 5,9 Assists © getty 9/18 Patrick Ewing (Center, New York Knicks) - 9,5 Punkte, 5,3 Rebounds © getty 10/18 Clyde Drexler (Shooting Guard, Portland Trail Blazers) - 10,5 Punkte, 3,6 Assists © getty 11/18 Chris Mullin (Small Forward, Golden State Warriors) - 12,9 Punkte © getty 12/18 Karl Malone (Power Forward, Utah Jazz) - 13,0 Punkte, 5,3 Rebounds © getty 13/18 Michael Jordan (Shooting Guard, Chicago Bulls) - 14,9 Punkte, 4,8 Assists © getty 14/18 Charles Barkley (Power Forward, Phoenix Suns) - 18,0 Punkte, 4,1 Rebounds © getty 15/18 Einige große Stars wurden nicht eingeladen - es gab eben nur zwölf Kaderplätze. Darunter Isiah Thomas von den Detroit Pistons... © getty 16/18 Dominique Wilkins von den Atlanta Hawks... © getty 17/18 Shaquille O'Neal von den Orlando Magic... © getty 18/18 und Reggie Miller (Indiana Pacers)

Das Dream Team in Barcelona: "Wie Elvis und die Beatles"

In Barcelona wurden die US-Spieler wie Rockstars empfangen. "Mit dem Dream Team unterwegs zu sein, war, als hätte man Elvis und die Beatles vereint", so Coach Daly. Schon auf dem Flughafen erwarteten Tausende Fans die Landung des Teams, der Flug wurde daraufhin kurzfristig zu einem kleineren Flughafen außerhalb der Stadt umgeleitet.

Im Vorfeld hatte es zahlreiche Morddrohungen gegen die US-Basketballer gegeben, bei jeder Fahrt zum Training oder zu Spielen wurde der Mannschaftsbus von Polizeifahrzeugen und sogar einem Helikopter flankiert. Anstatt im Olympischen Dorf wohnten Larry Bird und Co. in einem - ebenfalls von bewaffneten Sicherheitskräften bewachten - Fünf-Sterne-Hotel.

"Man brauchte einen Ausweis, um überhaupt das Hotel zu betreten", erinnert sich Barkley: "Rund um den Pool auf dem Dach standen zehn Typen mit Uzis. Es war irgendwie witzig: Mädchen im Bikini; Kerl mit Uzi; Mädchen im Bikini; Typ mit einer Uzi. Die Leute dachten, wir wollten nicht im Olympischen Dorf wohnen, weil wir uns für zu wichtig nahmen. Der Grund waren aber die Drohungen."

Charles Barkley bei Nacht: "Triff mich im Club"

Doch gerade Barkley wollte sich nicht davon abhalten lassen, die Olympischen Spiele zu genießen. Während der Rest des Teams sich die Zeit im Hotel beim Karten- oder Tischtennisspielen vertrieb - und Jordan als angeblich einziger Spieler Videomaterial von Gegnern wie Angola oder Puerto Rico studierte - entschied sich Sir Charles, im Alleingang das Nachtleben zu genießen.

Wurde er auf der Straße nach seinen Bodyguards gefragt, ballte Barkley seine Fäuste und antwortete lachend: "Das sind meine Bodyguards." Seine inzwischen legendären Streifzüge durch das nächtliche Barcelona machten den Forward zu einem Publikumsliebling der Spiele 1992.

"Barkley sollte sich nach Spielen für eine Kolumne mit mir treffen", erzählt Journalist David DuPree: "Er sagte immer: 'Triff mich in diesem oder jenem Club', doch natürlich war dort kein Barkley in Sicht. Ich fand nur eine Nachricht mit dem Namen des nächsten Clubs. So dauerte es oft bis sechs Uhr früh, bis ich ihn im vierten oder fünften Club endlich erwischen konnte. Aber er vergaß nie, mir eine Nachricht zu hinterlassen."

Scottie Pippen vs. Toni Kukoc: "Wie ein Löwe"

Dennoch nahm Barkley das Geschehen auf dem Platz ebenso ernst wie seine Mitspieler. Gleich im ersten Spiel gegen Angola lieferte er mit 24 Punkten, 6 Rebounds, 5 Assists und 3 Steals eine bärenstarke Leistung ab und geriet gleich mehrmals mit Gegenspieler Herlander Coimbra aneinander. Nach dem 116:48-Erfolg zum Auftakt spielte sich die Mannschaft im Verlauf des Turniers in einen Rausch, dominierte ihre Gegner offensiv wie defensiv und gewann die acht Spiele bis zur Goldmedaille mit durchschnittlich 43,8 Punkten Vorsprung. 43,8 Punkte Vorsprung - bei nur 40 Minuten Spielzeit.

Die größten Prüfungen waren dabei noch die Duelle gegen Kroatien, das nicht nur den künftigen Hall-of-Famer Drazen Petrovic (New Jersey Nets), sondern auch einen gewissen Toni Kukoc im Kader hatte. Die Chicago Bulls hatten gerade versucht, den 24-Jährigen von einem Wechsel in die NBA zu überzeugen - mit einem millionenschweren Vertrag, der ihn in der (finanziellen) Hackordnung des amtierenden Champions noch über Pippen gestellt hätte.

Kukoc war in aller Munde, für Pippen und auch Jordan eine zusätzliche Motivation. Malone hatte nach dem ersten Aufeinandertreffen beinahe Mitleid mit dem jungen Kroaten: "Habt ihr schon einmal einen Löwen oder Geparden über seine Beute herfallen gesehen? Wir mussten Michael und Scottie zum Spiel aus der Kabine zerren, weil sie sich noch stritten, wer ihn verteidigen durfte. Er hatte keine Ahnung, was ihm bevorstand."

Michael Jordan: G.O.A.T.! © Getty 1/25 Der Beginn: 1984 wird Michael Jordan nach seiner College-Zeit bei den Noth Carolina Tar Heels von den Chicago Bulls gedraftet © Getty 2/25 Mit 28,2 Punkten pro Spiel wird die neue Nummer 23 gleich Rookie des Jahres © Getty 3/25 1985 ist ein hartes Jahr: Fast die ganze Saison verletzt, dreht er in den Playoffs gegen die Celtics trotzdem auf und erzielt 63 Punkte - bis heute Postseason-Rekord © Getty 4/25 Rummel um His Airness Michael Jordan: In seiner dritten NBA-Saison erzielt er 3041 Punkte. Das ist ein Schnitt von herausragenden 37,1 Punkten pro Spiel © Getty 5/25 1988 wird Air Jordan zum ersten Mal zum Most Valuable Player gewählt und gewinnt nach seinem ersten Titel 1987 abermals den Slam Dunk Contest © Getty 6/25 Zwei Ausnahmespieler unter sich: 1991 - in Magic Johnsons letztem Profijahr - holen die Chicago Bulls um Jordan den Meistertitel gegen die Lakers © Getty 7/25 Wieder Meister, diesmal gegen die Portland Trail Blazers. Jordan erzielt in Spiel eins in der ersten Hälfte unglaubliche 35 Punkte © Getty 8/25 1992 holt das Dream Team Gold in Barcelona und dominiert nach Belieben: Geringster Vorsprung waren 32 Punkte im Finale © Getty 9/25 1993 werden die Bulls zum dritten Mal in Folge Meister. Nach der Ermordung seines Vaters erklärt Jordan seinen Rücktritt vom Basketball © Getty 10/25 Die folgenden 18 Monate folgt Jordan dem größten Wunsch seines Vaters und wird Baseball-Profi. Er spielt für die mittelmäßigen "Birmingham Barons" © Getty 11/25 "I'm back": Das Comeback verläuft nicht reibungslos: Im Conference-Halbfinale 1995 hat er das Nachsehen gegen die Orlando Magic und den jungen Shaquille O'Neal © Getty 12/25 1996 stellen die Bulls einen neuen NBA-Rekord auf: Mit Dennis Rodman verstärkt, gewinnen sie 72 Spiele. Jordan wird wieder MVP © Getty 13/25 1997 und 1998 heißt der Gegner in den Finals Utah - und zwei Mal ziehen die Jazz gegen His Airness den Kürzeren © Getty 14/25 Die Bulls schaffen zum zweiten Mal den Threepeat. Eine größere Dynastie haben nur die Boston Celtics mit acht Meisterschaften in Folge vorzuweisen © Getty 15/25 1999 erklärt Air Jordan mit 35 Jahren abermals den Rücktritt. Er wird Manager der Washington Wizards und widmet sich seinem Hobby, dem Golf © Getty 16/25 Ein Jahr später zieht es Michael Jordan doch wieder zurück aufs Feld: Er feiert sein zweites Comeback. Mit den Wizards verpasst er allerdings die Playoffs © Getty 17/25 2003 knackt er die 30.000-Punkte-Marke und überholt auch Legende Kareem Abdul-Jabbar als All-Time Leading Scorer der All-Star Games © Getty 18/25 Die legendäre Nummer 23 erklärt mit 40 Jahren seinen endgültigen Rücktritt vom Profisport. Am 16. April 2003 bestreitet er in Philadelphia sein letztes NBA-Spiel © Getty 19/25 Am 10. September 2009 wird MJ in die Hall of Fame aufgenommen. Vor Rührung rollt da auch die ein oder andere Träne © Getty 20/25 Nachdem Jordan 2006 geringe Anteile an den Charlotte Bobcats gekauft hatte, steigt er 2010 zum Mehrheitseigner auf © Getty 21/25 Von Zeit zu Zeit ließ er es sich nicht nehmen, den Jungspunden beim Training eine Lektion zu erteilen © Getty 22/25 In der vom Lockout verkürzten Saison 2011/2012 ist er allerdings Teil der schlechtesten Saisonbilanz aller Zeiten: Die Bobcats gewinnen nur 7 von 66 Spielen © Getty 23/25 2013 geht es für Charlotte langsam aufwärts, und privat läuft es für Jordan: Er wird 50 und heiratet seine langjährige Freundin Yvette Prieto © Getty 24/25 Als Geschäftsmann ist Jordan über jeden Zweifel erhaben: Mit seiner Jordan Brand verdient der Hall of Famer Millionen © Getty 25/25 In Erinnerung bleibt Jordan auf Ewigkeiten als der G.O.A.T. (Greatest Of All Time). Er prägte eine ganze Sportart und ist bis heute eine Ikone. Danke, MJ!

Abschied von Bird und Magic: "Basketball-Poesie"

Am Ende stand Kukoc bei 4 Punkten, zwei von elf getroffenen Feldwürfen und sieben Ballverlusten, Kroatien unterlag mit 70:103. Im Finale gelang ihm mit 16 Punkten, 9 Assists und 5 Rebounds zwar eine individuelle "Revanche", sein Team stand am Ende jedoch erneut als Verlierer da. Das 117:85 war der knappste Sieg des US-Teams im gesamten Turnierverlauf.

Der Triumph im Endspiel von Barcelona, die Goldmedaille, die Magie des wohl besten Teams der Geschichte: Es sollte gleichzeitig der Abschied von zweien der größten Spieler aller Zeiten sein. "Es war unser großes Finale - der Vorhang war schon dabei, zu fallen", sagte Johnson später: "Larry [Bird]s Rücken war kaputt. Und ich war schon draußen, musste mit dem HI-Virus klarkommen. Für mich ging es auch darum, der Welt zu beweisen, dass ich auch mit HIV noch spielen konnte. Wir wollten einfach sichergehen, uns angemessen zu verabschieden."

25 Jahre später ist klar: Es ist ihnen gelungen. John Stockton, einer der besten Point Guards der NBA-Historie und in dieser Mannschaft dennoch kaum mehr als eine Randfigur, fasste den Sommer des Jahres 1992 später so zusammen: "Mit diesen Jungs im Dream Team zu spielen, war der Basketball-Himmel... Es war Basketball-Poesie."