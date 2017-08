Die Erde ist eine Scheibe

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Mitten in der Saure-Gurken-Zeit des Sommers haben die Cleveland Cavaliers und die Boston Celtics den wohl größten Trade der Offseason eingefädelt. Doch was bedeutet der Deal für Kyrie Irving, Isaiah Thomas und alle anderen Beteiligten? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Vor etwas mehr als einem Monat war durchgesickert, dass Kyrie Irving die Cavaliers um einen Trade gebeten hatte, nun wurde ihm sein Wunsch erfüllt: Der Point Guard wurde nach Boston getradet und damit zum wohl ärgsten "Verfolger" der Cavaliers in der Eastern Conference.

Als Gegenwert schickte Boston seinen eigenen All-Star Point Guard Isaiah Thomas nach Cleveland, gemeinsam mit Swingman Jae Crowder, Rookie-Center Ante Zizic und einem ungeschützten Draft-Pick der Brooklyn Nets im Draft 2018.

Von einem "heftigen Preis" sprach Celtics-Präsident Danny Ainge noch in der Nacht auf Mittwoch - richtigerweise: Thomas legte letztes Jahr eine der besten Offensiv-Saisons der Guard-Geschichte hin (28,9 Punkte, 5,9 Assists, 54,6 Prozent eFG) und wurde bei der MVP-Wahl Fünfter.

In Boston erreichte er zudem spätestens in den Playoffs einen gewissen Heldenstatus, als seine kleine Schwester bei einem Autounfall starb und er die Celtics trotzdem bis in die Conference Finals trug.

© SPOX

Dort traf Boston auf Cleveland - insofern wurde gewissermaßen ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen, indem der wechselwillige Irving zu einem direkten Rivalen getradet wurde.

Nun wird Irving direkt am ersten Tag der Regular Season - beim allerersten Spiel - auf sein altes Team und auf Thomas treffen. Am 17. Oktober gastieren die Celtics in Cleveland, ein Spiel, das nun umso mehr an Brisanz dazugewonnen hat.

Viele Augenpaare dürften sich dann auf die Interaktion zwischen Irving und LeBron James richten - schließlich bat Irving ja explizit deshalb um den Trade, weil er aus dem Schatten des viermaligen MVPs heraus treten wollte. Bei Twitter zeigte James in der Nacht auf Mittwoch jedoch Klasse und bedankte sich bei Irving für den "gemeinsamen Ritt" der letzten drei Jahre.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Was bedeutet der Deal für die Cleveland Cavaliers?

Seite 3: Was bedeutet der Deal für Isaiah Thomas?

Seite 4: Was bedeutet der Deal für die Boston Celtics?

Seite 5: Was bedeutet der Deal für Kyrie Irving?