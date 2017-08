Nach Trade: LeBron dankt Kyrie

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Der Trade von Kyrie Irving zu den Boston Celtics hat die NBA-Welt erschüttert. LeBron James allerdings zeigte via Twitter Klasse und bedankte sich bei dem Point Guard, auch wenn dieser einen Trade gefordert hatte.

James hat Erfahrungen damit gemacht, dass er für seine Wechsel (2010 nach Miami, 2014 zurück nach Cleveland) harsch von Fans kritisiert wurde. Ein "Trend" dabei ist es, das Trikot des Spielers zu verbrennen, nachdem dieser wechselt - in dieser Offseason etwa kursierten diverse Videos aus Utah, wo Jazz-Fans das Trikot von Gordon Hayward verbrannten.

James allerdings hält das nicht für richtig. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch bekannt wurde, dass Irving zu den Celtics getradet wurde, retweetete der viermalige MVP einen Dank des Twitter-Users tony hartman und kommentierte: "Nur so kann man zu dem Jungen sein! Besonderes Talent, besonderer Junge! Nichts als Respekt und was war das für ein Ritt, den wir die letzten drei Jahre zusammen erlebt haben!"

Irving hatte bereits im Juli einen Trade weg von den Cavaliers gefordert, da er allem Anschein nach raus aus dem Schatten von James wollte. LeBron nimmt ihm dies jedoch anscheinend nicht übel. Gemeinsam erreichten die beiden Stars drei Finals und holten 2016 die erste Meisterschaft in der Geschichte der Cavaliers.