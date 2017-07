Medien: Ginobili spielt weiter

MLB Mi 18:10 Braves -

Manu Ginobili wird seine Karriere wohl doch noch nicht beenden. ESPN zufolge finalisiert der Argentinier einen Deal mit den Spurs, um noch eine weitere NBA-Saison zu spielen.

Es muss dem Bericht zufolge auch nicht bei nur einer weiteren Saison bleiben. Ginobili wird in der kommenden Woche 40 Jahre alt und ist nach Vince Carter der zweitälteste aktive Spieler der Liga. Die kommende Saison wird seine 16. Spielzeit in der NBA.

Ginobili hatte zwar eine schwache Regular Season hinter sich, in den Playoffs zeigte er aber insbesondere gegen Houston und Golden State, dass er immer noch einen wichtigen Beitrag leisten kann. Wieviel der vierfache Champion in der kommenden Saison verdienen wird, ist bisher unklar, es dürfte aber weniger sein als die 14 Millionen Dollar in der Vorsaison.

Die Spurs sollen darüber hinaus auch kurz davor stehen, sich mit Pau Gasol auf einen neuen Vertrag zu einigen. Der Spanier hatte seine Option für 2017/18 verstreichen lassen, danach aber betont, dass er gerne bleiben würde.