Agent: Hawks sind mit Dedmon einig

Die Atlanta Hawks haben sich die Dienste vom früheren San Antonio Spurs-Center Dewayne Dedmon gesichert. Dies bestätigte sein Agent Mike Silverman gegenüber ESPN.

Dedmon unterschreibt demnach für zwei Jahre bei den Hawks, wobei er im zweiten Jahr über eine Spieleroption verfügt. Über die zwei Jahre stehen ihm 14 Millionen Dollar zu. Dedmon hatte seine Option bei den Spurs über 3 Millionen Dollar verstreichen lassen.

In San Antonio hatte Dedmon eine gute Regular Season gespielt (5,1 Punkte, 6,5 Rebounds in 17,5 Minuten), in den Playoffs kam er allerdings kaum noch zum Einsatz. Im Anschluss hatte er zu ESPN gesagt, er sei nicht sicher, warum er aus der Rotation geflogen war.

Dedmon hatte seine ersten drei NBA-Jahre in Orlando verbracht, bevor er vergangenen Sommer bei den Spurs unterschrieb. Bei den Hawks dürfte er mit Miles Plumlee und Diamond Stone um den Job als Starting Center konkurrieren.