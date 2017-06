Green, Kawhi und Gobert führen First Team an

Erlebe

Die drei Kandidaten für den DPoY-Award Draymond Green, Kawhi Leonard und Rudy Gobert liegen bei der Wahl der All-NBA Defensive Teams nur wenige Stimmen auseinander. Gleichzeitig wird Avery Bradley von den Celtics seine Guard-Position zum Verhängnis.

The Votes are in: Forward Draymond Green von den Golden State Warriors (198 Punkte) Center Rudy Gobert von den Utah Jazz (196) und Forward Kawhi Leonard von den San Antonio Spurs (192) führen das First Team All-Defense der NBA an.

Danach kommt, wenig überraschend, lange nichts. Bereits während der Regular Season zeichneten sich das Top-Trio als absolut Elite-Verteidiger aus und kämpft in der Nacht zum Dienstag auch in der erstmals veranstalteten Award-Show um den begehrten Titel Defensive Player of the Year.

Komplettiert wird das First Team All-Defense von den beiden Guards Chris Paul (L.A. Clippers, 140 Punkte) und Patrick Beverley (Houston Rockets, 110). Kurioserweise besteht damit das gesamte "Team" aus Spielern der Western Conference.

Avery Bradley: Opfer seiner Position

Im Second-Team sieht es wie folgt aus: Tony Allen (Memphis Grizzlies, 80 Punkte) und Danny Green (San Antonio Spurs, 68) bilden das Backcourt-Duo. Anthony Davis von den New Orleans Pelicans gibt dank 58 Punkten den Center und Andre Roberson (Oklahoma City Thunder, 53) und der Greak Freak Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks besetzen die Forward-Positionen.

Letzterer profitiert dabei von seiner Spielposition und ist Nutznießer des wohl größten Snubs der Abstimmung: Bostons Edel-Verteidiger Avery Bradley hatte mit seinen 46 Punkten deutlich mehr Punkte als Antetokounmpo (35). Da er als Shooting Guard ins Rennen gegangen war, ging er letztendlich aber leer aus. Auch Klay Thompson und John Wall erzielten mehr Punkte als der Grieche. Das ganze ist auf die Art der Abstimmung zurückzuführen.

All-Defensive Teams: Die Prozedur

Jeder der 100 Sportjournalisten und Medienvertretern der globalen Jury erstellt im Vorfeld der Wahl je ein Line-Up für das First und eines für das Second Team. Dabei müssen zwangsweise zwei Guards, zwei Forwards und Center pro Team aufgestellt werden.

Eine Stimme für das First Team bringt dem Spieler zwei Punkte im Ranking ein, ein Auswahl für das Second Team nur einen. Ausschlaggebend für das Endergebnis ist die Gesamtsumme der Punkte. Die Maximal-Ausbeute liegt demnach bei 200 Punkten.

Insgesamt kann man sich aber auch über die Ernsthaftigkeit einiger Stimmen wundern. So erhielt beispielsweise Stephen Curry drei Punkte, Russell Westbrook erzielte gar fünf Votes für das First Team und auch Isaiah Thomas bekam einen Punkt.

Die Stimmenverteilung der NBA All-Defensive Teams

First Team

Position Spieler, Team 1st Team Votes 2nd Team Votes Total Points Forward Draymond Green, Golden State 99 -- 198 Center Rudy Gobert, Utah 97 2 196 Forward Kawhi Leonard, San Antonio 93 6 192 Guard Chris Paul, Clippers 61 18 140 Guard Patrick Beverley, Houston Rockets 38 34 110

Second Team

Position Spieler, Team 1st Team Votes 2nd Team Votes Total Points Guard Tony Allen, Memphis 17 46 80 Guard Danny Green, San Antonio 21 26 68 Center Anthony Davis, New Orleans -- 58 58 Forward Andre Roberson, Oklahoma City 3 47 53 Forward Giannis Antetokounmpo, Milwaukee 7 21 35

Am Cut gescheitert

Avery Bradley, Celtics, 46

Klay Thompson, Golden State, 45

John Wall, Wizards, 38

DeAndre Jordan, Clippers, 35

Paul Millsap, Atlanta Hawks, 35

Alles zu den NBA-Awards