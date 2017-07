Rockets oder Cavs? Melo offen für Trade

Erlebe

deinen Sport

live MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners

Die New York Knicks machen seit längerem keinen Hehl daraus, dass sie Carmelo Anthony abgeben wollen - auch nach der Entlassung von Phil Jackson. Nun denkt der zehnmalige All-Star laut ESPN tatsächlich darüber nach, einem Wechsel zuzustimmen.

Anthony verfügt über eine No-Trade-Klausel, weshalb er jedem potenziellen Deal erst zustimmen müsste. In der Vergangenheit zeigte er dazu keine Bereitschaft. Nun scheint sich das aber geändert zu haben.

Sollten die Rockets oder Cavaliers in der Lage sein, mit New York einen Deal einzufädeln, würde Anthony demnach zustimmen. Die Rockets sollen sich nach der Akquise von Chris Paul bereits in erste Gespräche um Anthony begeben haben, auch wenn bisher nichts zustande kam.

Die Knicks wollen Anthony, der noch zwei Jahre Vertrag hat (Spieler-Option im zweiten Jahr), zwar gerne loswerden, bisher weigern sie sich jedoch, den teuren Vertrag von Ryan Anderson (noch drei Jahre und 61,3 Mio. Dollar) aufzunehmen. Auch die Cavaliers konnten bisher kein adäquates Paket schnüren.

Anthony legte in der vergangenen Saison 22,4 Punkte, 5,9 Rebounds und 2,9 Assists für die Knicks auf.