Trades und Gerüchte: Wer wird gedealt?

live MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Mit dem Ende der NBA Finals zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers hat die Offseason offiziell begonnen. Nun geht es für alle Teams darum, ein neues Team zusammenstellen, das sich mit Meister Golden State messen kann. Welche Trades gab es bisher schon - und welche Superstars könnten ihr Team noch wechseln? Die Übersicht bei SPOX.

Welche Trades wurden bisher eingefädelt?

Bereits kurz nach dem Ende der Finals ereignete sich der erste große Trade des Sommers: Die Boston Celtics gaben ihren No.1-Pick im NBA Draft an die Philadelphia 76ers ab und erhielten dafür den No.3-Pick sowie einen zukünftigen Erstrundenpick aus Philadelphia. Die Sixers entschieden sich im Draft dann für Markelle Fultz, Boston wählte Jayson Tatum aus.

Am 21. Trade ereigneten sich dann direkt zwei weitere Blockbuster: Timofey Mozgov und D'Angelo Russell wurden von den Los Angeles Lakers zu den Brooklyn Nets getradet, dafür kamen Brook Lopez sowie der No.27-Pick im Draft nach Hollywood. Gleichfalls schickten die Atlanta Hawks Dwight Howard und den No.31-Pick für Miles Plumlee, Marco Belinelli und den No.41-Pick zu den Charlotte Hornets.

Der bisher zweifellos größte Trade des Sommers ereignete sich dann allerdings am Draftabend selbst. Die Chicago Bulls schickten ihren All-Star Jimmy Butler gemeinsam mit dem No.16-Pick zu den Minnesota Timberwolves und erhielten dafür Zach LaVine, Kris Dunn und den No.7-Pick, mit dem sie den Finnen Lauri Markkanen auswählten.

NBA: Alle bisherigen Trades des Sommers im Überblick

Welche Superstars könnten getradet werden?

Es halten sich hartnäckige Gerüchte um Paul George, der seine Indiana Pacers informiert hat, dass er spätestens im nächsten Sommer das Weite suchen wird, wenn sein Vertrag auslaufen wird. Angeblich will er dann bei den Lakers unterschreiben. Das macht einen Trade sehr wahrscheinlich, allerdings auch schwierig: Die interessierten Teams werden sich wohl hüten, ein großes Angebot für George abzugeben, wenn sie fürchten müssen, dass sie ihn nach einem Jahr direkt wieder los sind.

Ebenfalls auf dem Markt zu sein scheint Kevin Love von den Cleveland Cavaliers. Beim Meister von 2016 will man den Superstars LeBron James und Kyrie Irving anscheinend einen oder mehrere neue Co-Stars an die Seite stellen, um mit den Warriors wieder besser mithalten zu können. Auch Cleveland hat seine Augen auf George geworfen, zudem wird immer wieder über einen Trade für Carmelo Anthony von den New York Knicks spekuliert.

Bei den Knicks stand unlängst auch Kristaps Porzingis zur Disposition, die Gerüchte um den Letten haben sich allerdings wieder abgekühlt. Die Forderungen der Knicks sollen in den Trade-Gesprächen so abstrus gewesen sein, dass ohnehin nie ein Trade zustande gekommen wäre.

Ein weiterer Name, auf den man Acht geben sollte, ist DeAndre Jordan von den Los Angeles Clippers, der angeblich schon einigen Teams angeboten wurde. Seine Zukunft in Los Angeles könnte allerdings auch von den Entscheidungen von Blake Griffin und Chris Paul abhängen, deren Verträge jeweils auslaufen.

Darüber hinaus erwägen die San Antonio Spurs allem Anschein nach, sich von Power Forward LaMarcus Aldridge zu trennen - und bei den Minnesota Timberwolves steht wieder einmal Ricky Rubio zur Disposition. Möglich ist aber natürlich auch, dass weitere Spieler aus dem Nichts zu Trade-Kandidaten werden, sobald sich die richtige Möglichkeit bietet.

Welche Teams sind in die meisten Gerüchte involviert?

An allererster Stelle sind hier die Cavaliers zu nennen - Cleveland will jede Möglichkeit wahrnehmen, das Team irgendwie zu verbessern, deswegen waren sie an Butler dran und deswegen sind sie auch weiterhin an George interessiert, obwohl sie abgesehen Love nicht sehr viel anbieten können. Der Hintergrund: LeBron James wird im kommenden Sommer Free Agent und droht, das Team zu verlassen, sollte es den Warriors erneut nicht gefährlich werden können.

Auch die Boston Celtics gehören zu den Teams, die um George buhlen und die auch sonst in viele Gerüchte involviert sind - was auch kein Wunder ist: Die Celtics gehören zu den stärkeren Teams der Liga und hat trotzdem einen ganzen Haufen Lottery-Picks, die sie in Trades einsetzen könnten.

Darüber hinaus tauchen aber auch die Houston Rockets, die Denver Nuggets und die San Antonio Spurs in einigen Spekulationen auf: Alle drei sind Teams, die den nächsten Schritt machen wollen. Während Houston und San Antonio sich dabei vor allem auf die Warriors konzentrieren dürften, gilt es für Denver, dem jungen Kern um Nikola Jokic die richtige Unterstützung zur Seite zu stellen, um endlich mal wieder in die Playoffs einzuziehen.

Was ist eine Trade Exception?

Im Rahmen der Trades in der Offseason taucht immer mal wieder der Begriff Trade Exception auf, der kompliziert klingt, aber eigentlich ganz simpel ist: Eine Trade Exception entsteht dann, wenn in einem Trade Spieler die Teams wechseln, deren Gehälter signifikant auseinander liegen. Das Team, das den Spieler mit dem niedrigeren Gehalt aufnimmt, erhält die Trade Exception.

Diese hat folgenden Nutzen: Für ein Jahr lang hat das Team die Möglichkeit, in einem anderen Trade Spieler aufzunehmen, die über ein höheres Gehalt verfügen als die, die abgegeben werden. Die Differenz darf die Trade Exception nicht überschreiten, allerdings ist dies trotzdem eine gute Möglichkeit für Teams mit hoher Gehaltsstruktur wie Cleveland oder Golden State, um sich trotzdem noch in Trades gute Spieler zu sichern.

Bis wann können Trades stattfinden?

Im Gegensatz etwa zum europäischen Vereinsfußball etwa können Trades in der NBA über einen sehr großen Zeitraum stattfinden. Das Fenster öffnet sich mit dem Ende der Finals, also irgendwann im Juni, und bleibt dann bis tief in die folgende Saison offen. Die Trade Deadline liegt üblicherweise rund eine Woche nach dem All-Star Weekend, das meist Mitte Februar stattfindet.

Theoretisch können also über mehr als ein halbes Jahr Deals eingefädelt werden, die heißen Phasen mit den meisten Deals liegen allerdings normalerweise rund um den Draft Ende Juni, die Free Agency ab Juli und dann eben in der Woche vor der Deadline.