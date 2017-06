Daniel Theis auf dem Sprung in die NBA

Erlebe

Beim NBA Draft 2013 wurde Daniel Theis noch verschmäht, vier Jahre später könnte der Power Forward doch noch den Weg nach Amerika einschlagen. Theis selbst hat bereits angekündigt seinen Vertrag mit Brose Bamberg nicht zu verlängern. Bei welchem Team der 25-Jährige unterkommen wird, steht aber noch nicht fest. Die Boston Celtics sind allerdings interessiert.

Wer ist Daniel Theis?

Daniel Theis ist ein in Salzgitter geborener deutscher Nationalspieler. Der 25-Jährige bekleidet die Position des Power Forwards und entwickelte sich bei Brose Bamberg zu einem der besten Big-Man der easyCredit-BBL. Zur neuen Saison will er eine neue Herausforderung wagen und hat deswegen seinen auslaufenden Vertrag in Bamberg nicht verlängert.

In einem langen Instagram-Post kündigte er seinen Abschied an und bedankte sich artig bei den Fans. Wohin es Theis zieht, ließ er noch offen.

Schafft Daniel Theis den Sprung in die NBA?

Theis hatte sich im Jahr 2013 für den NBA-Draft angemeldet, jedoch wählte ihn kein Team aus. Nun zeigen aber die Boston Celtics Interesse an Theis, der über einen guten Wurf verfügt. Danny Ainge, der GM der Celtics, hat bereits angekündigt, dass die Franchise sich mit dem deutschen Nationalspieler verstärken will. Die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten sein. Hier geht es zur ausführlichen News.

Mit wem würde Theis bei den Celtics konkurrieren?

Bei den Celtics ist Al Horford als Center im Front Court gesetzt. Auf der Power-Forward-Position agierte zumeist Amir Johnson. Jedoch in den Playoffs setzte Coach Brad Stevens vorwiegend auf Small-Ball-Lineups. Aber auch so wird sich Theis großer Konkurrenz gegenübersehen. Mit Jonas Jerebko, Tyler Zeller, Kelly Olynyk, Semi Ojeleye, Ante Zizic und Jayson Tatum stehen gleich fünf weitere Spieler für den Front Court im Kader von Boston.

Welche Deutsche spielen noch in der NBA?

© getty

Dirk Nowitzki: Der Altstar geht in seine 20. Saison bei den Dallas Mavericks. Der 39-Jährige liegt auf Rang sechs der All-Time-Punkte-Liste. Höhepunkt seiner Karriere ist der Gewinn der Meisterschaft 2011.

© getty Dennis Schröder: Der Braunschweiger wurde im Jahr 2013 von den Atlanta Hawks gedrafted. Nach dem Abgang von Jeff Teague ist er zum Starting Point Guard aufgestiegen.

© getty Paul Zipser: Der Small Forward kam 2016 in die Liga. In der zweiten Runde des Drafts wurde er von den Chicago Bulls gezogen und war in seiner Rookiesaison einer der wenigen Lichtblicke in der Windy City.

© getty Isaiah Hartenstein: Im diesjährigen Draft kam der vierte Deutsche in die NBA. Die Houston Rockets wählten den Forward an Position 43.

Gewonnene Titel

Jahr Titel Team 2014/15 Deutscher Meister Brose Bamberg 2015/16 Deutscher Meister Brose Bamberg 2016/17 Deutscher Meister Brose Bamberg

Die Karrierestatistiken von Theis bei Bamberg