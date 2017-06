Zweites Lakers-Workout für Ball

Mittwoch, 14.06.2017

Nach Informationen der L.A. Times ist Team-Präsident Magic Johnson dabei, den zweiten Termin zu planen.

Die Berichte über das erste Workout am vergangenen Mittwoch waren unterschiedlich. Bleacher Report schrieb, dass Ball in Ordnung war, er die Lakers mit seiner Leistung aber nicht umgehauen hätte. Andere Quellen berichteten, das Front Office wäre aufgrund Balls Konditionszustands besorgt gewesen.

In 36 Spielen in seiner einzigen Saison an der UCLA legte Ball 14,6 Punkte, 6 Rebounds und 7,6 Assists auf.

