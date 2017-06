Dubs-Besitzer: "Alles tun, um Curry zu halten"

Mittwoch, 14.06.2017

Gegenüber dem San Francisco Chronicle bestätigte der Dubs-Boss: "Wir werden alles tun, was nötig ist, um Steph zu halten und dafür zu sorgen, dass er glücklich ist. Ich weiß, dass er hier bleiben will und wir wollen, dass er hier bleibt. Ich erwarte also keine Schwierigkeiten."

In seiner ersten Saison an der Seite von Kevin Durant legte Curry erneut starke Zahlen auf. 25,3 Punkte pro Spiel, 6,6 Assists und 41 Prozent von Downtown. Für den zweimaligen MVP ist das aber ein Karriere-Tiefstwert. In den Playoffs kam Curry auf 28,1 Punkte bei 48 Prozent aus dem Feld.

Curry könnte als "Designated Veteran Player" einen Fünfjahresvertrag über 205 Mio. Dollar unterschreiben. Durant besitzt für die kommende Saison eine Spieler-Option im Wert von 27 Mio. Dollar.

