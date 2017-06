Medien: Fultz trifft Lakers, Jackson sagt Celtics ab

Dienstag, 13.06.2017

Fultz hatte erst vor wenigen Tagen ein Workout bei den Boston Celtics absolviert, die am 22. Juni an erster Stelle auswählen dürfen.

Die Lakers, mit dem No. 2 Pick ausgestattet, werden Point Guard Fultz nun ebenfalls genauer unter die Lupe nehmen. Allerdings handelt es sich bei dem geplanten Besuch in Hollywood nur um ein Treffen, kein Workout. Das berichtet Adam Zagoria in seinem Podcast.

Dagegen hat Josh Jackson überraschend sein Workout bei den Celtics abgesagt. Laut Informationen von ESPN war das Training für Montag angesetzt. Gerüchten zufolge soll der Kansas-Forward bereits eine Zusage von den Lakers haben, von ihnen gezogen zu werden.

