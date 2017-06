KD: "Fühle mich wie ein Boss"

Donnerstag, 15.06.2017

Nach dem Finals-Erfolg über die Cavaliers erklärte KD den Reportern: "Es ist ein Gefühl, als wäre ich der Boss. Es ist nicht so, als würde man als Kind in einen Vergnügungspark gehen und endlose Achterbahnfahrten machen. Es ist mehr, als würde man in einem tollen Auto am späten Abend nach Hause kommen, sich dort eine Zigarre anzünden und bei einem Glas Wein die Füße hochlegen."

Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie es sich anfühle, hatte er einen Vergleich parat: "Es ist ähnlich, als würde man am Abend einen letzten, schönen Absacker trinken", erklärte Durant.

Weiterhin fühle es sich großartig an, Teil des besten Teams der Liga zu sein und dass sich die "harte Arbeit über all die Jahre" nun ausgezahlt habe.

Durant erzielte in den Finals durchschnittlich 35,2 Punkte (55,6 Prozent FG, 47,4 Prozent 3FG), 8,4 Rebounds und 5,4 Assists. Folgerichtig wurde er einstimmig zum Finals MVP gekürt.

