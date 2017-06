KD: "Kyrie ist besser als Allen Iverson"

Donnerstag, 15.06.2017

"Kyrie ist für mich besser als Allen Iverson", sagte Durant im "Bill Simmons Podcast" bei The Ringer. "Ich vergleiche dabei einen Skill nach dem anderen. Sein Handle ist besser - wobei ihr das vielleicht cutten müsst. Ich will keinen Ärger mit A.I. Ich finde nur, dass Kyrie mehr Skills hat."

Irving hatte in den Finals 29,4 Punkte im Schnitt aufgelegt und Durant dabei tief beeindruckt. "Ich habe nach Spiel 2 mit ein paar Freunden geredet und gesagt, dass es dich einfach glücklich macht, Kyrie spielen zu sehen", erklärte KD. "Man lächelt einfach, wenn man ihn sieht, weil man weiß, wie viel er für solche Skills arbeiten musste. Was er für Moves hat, ist auf dem nächsten Level. Du kannst versuchen, deinen Kindern so etwas beizubringen, aber du wirst es nie schaffen."

Insbesondere Irvings Statur sei dabei beeindruckend für Durant: "Ich habe noch nie gesehen, wie jemand seinen Layup blockt, obwohl er 1,88 m groß ist. Weil er so einen Spin draufhat und gar nicht sehen muss, wo der Ball hingeht. Ich habe riesigen Respekt dafür."

Irving hat in seiner sechsjährigen Karriere bisher 21,6 Punkte, 5,6 Assists und 3,4 Rebounds im Schnitt aufgelegt, Iverson legte über 14 Jahre 26,7 Punkte, 6,2 Assists und 3,7 Rebounds auf. "The Answer" gewann 2001 zudem den MVP-Award, im Gegensatz zu Irving allerdings nie einen Titel.

