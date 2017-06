Woj: LeBron könnte die Cavs verlassen

Donnerstag, 15.06.2017

Das berichtet Insider Adrian Wojnarowski in seinem eigenen Podcast bei The Vertical. "Es gibt keine Garantie, dass er erneut in Cleveland unterschreibt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Franchise überhaupt erwartet, dass er über 2018 hinaus bleibt", erklärt Woj.

James unterschrieb zwar im vergangenen Sommer einen Dreijahresvertrag in Höhe von 99,8 Millionen Euro. Allerdings ist in dem Kontrakt eine Spieleroption verankert, die es ihm erlaubt, im kommenden Sommer auszusteigen.

"Ich denke, dass in Cleveland und auch in der restlichen Liga das Gefühl vorherrscht, dass er die Franchise erneut verlassen und in den Westen wechseln könnte, vielleicht zu einem der L.A.-Teams. Die Lakers könnten durchaus ein Ziel sein", fügte Woj an.

L.A. könnte deshalb interessant sein, weil der Standort laut Woj die Geschäftsinteressen LeBrons optimal erfüllen würde. Und: Da James sein ultimatives Ziel, eine Championship nach Cleveland zu bringen, bereits erreicht hat, seien seine eigenen Hürden nicht so groß.

